CONTINVEST INSOLVENTA SPRL organizeaza LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE

FUEL TANK SRL: Rezervor combustibil 34 mc la pretul de 14.688 lei, Pompa combustibil - distribuitor la pretul de 11.896 lei, Sistem de masurare combustibil la pretul de 5.496 lei, Sistem de supraveghere video cu 5 camere video la pretul de 1.256 lei, Sistem PC la pretul de 168 lei, Stingator P100 la pretul de 336 lei, Stingator P50 la pretul de 160 lei. STEELBUILDING S.R.L.: Imobil birouri si cabinete medicale, situat in zona centrala a orasului Constanta, avand o suprafata totala utila de 1.216 mp si teren aferent in suprafata de 364 mp, regim de inaltime S+P+2E+Terasa acoperita, la pretul de 3.164.175 lei; Bunuri mobile: Analizator automat biochimie BS 200 cu accesorii la pretul de 4381 lei, Analizator automat hematologie BC5500 la pretul de 5673 lei, Analizator stripuri urina H50 la pretul de 223 lei, Autoclava Aster 3000 la pretul de 1815 lei, Cantar cu taliometru la pretul de 98 lei, Centrifuga de masa PLC-05 la pretul de 168 lei, Electrocardiograf portabil FX-7LO2 la pretul de 867 lei, Microscop de laborator Olympus BX41 la pretul de 2857 lei, Scaun ORL la pretul de 213 lei, Sterilizator 120l Pasteur electronic la pretul de 315 lei, Generator curent la pretul de 9025 lei, Mobilier birou si cabinete medicale cu preturi cuprinse intre 30 lei si 1020 lei. AGROZOOTEHNICA NISIPARI S.R.L.: Imobil Hala ingrasare cu separatoare de cusete in suprafata construita de 2176 mp cu teren aferent in suprafata de 3651 mp, situat in loc. Nisipari, jud. Constanta, la pretul de 173.700 lei; Teren intravilan in suprafata de 12.473 mp, situat in loc. Nisipari, zona Crespor, jud. Constanta, la pretul de 25.258 lei; Bunuri mobile: Remorca tehnologica la pretul de 7341 lei, etc. DAN EUROPRODCOM SRL: Microferma situata in com. Deleni, jud. Constanta, compusa din teren 3709 mp si constructii grajd, padoc, siloz si fanar, la pretul total de 26525 lei, Casa ciobani situata in com. Deleni, jud. Constanta, compus din teren in suprafata de 9925 mp si dormitor, la pretul total de 17500 lei, Echipament ierbicidat la pretul de 1000 lei, Dacia Logan la pretul de 800 lei. SAGA WASTE SRL: Excavator Schaeff model HML 30, an 1986, la pretul de 6.159 lei, Transpalet cu ridicare la pretul de 614 lei, Elemente metalice la pretul de 433 lei. VEP INDUSTRY & TRADING SRL: Stoc de marfa cu produse specializate de tipul rulmentilor, semeringuri, diverse, la pretul total de 30.269 lei. SIGMA SEMENCE SRL: Cap tractor Man, 18.513, nr. înm. IL-20-SEM, an fab.2004, la prețul total de 13.055 lei, Cap tractor Man 18.430, nr înm. IL-35-SEM, an fab. 2005, la prețul total de 16.416lei, Cap tractor Man 18.463, nr. înm. IL-90-SEM, an fab. 2001, la prețul total de 14.770lei, Cap tractor Man 18.463, nr înm. IL-70-SEM, an fab. 2001, la prețul total de 15.550 lei, Cap tractor Volvo FH12, la prețul total de 11.990 lei, Cap tractor Volvo FH12, nr. înm. IL-99-SEM, an fab. 2004, la prețul total de 12.654 lei, Cap tractor Renault VI Magnum, nr. înm. IL 30SEM, an fab. 2003, la prețul total de 19.970lei, Încacator frontal, la prețul total de 3.200 lei, Vola, la prețul total de 6.400lei, Autoturism Volvo, la prețul de 640 lei, Autoturism Tahoe, la prețul de 880 lei, mobilier birou (biblioteci,scaune, mese,etc), la prețul total de 6.913lei. DEBUT EAT AND GO SRL: Mese-30 buc, la prețul de 2.362 lei, Scaune-60 buc, la prețul de 1.782 lei, Masa linie pentru depozitare mancare calda, la prețul de 9.27 lei, Masa salate (bar), la prețul de 835 lei, Dulap (casa de marcat + monitor), la prețul de 128 lei, Mese mari inox-3 buc, la prețul de 827 lei, Meste mici inox-2buc, la prețul de 486 lei, Friteuze double-2 buc, la prețul de 621 lei, Grill, la prețul de 1159 lei, Masa gătit 6 (șase) ochiuri și cuptor, la prețul de 2.405 lei, Soldat din pal pentru tavi, la prețul de 128 lei, Masa inox mobile, la prețul de 196 lei, Chiuveta dubla și dus, la prețul de 313 lei, Boilere-2 buc, la prețul de 174 lei, Chiuveta mica, la prețul de 165 lei, Dispozitive magnetice pentru cutie-2 buc, la prețul de 42 lei, Bara pentru accesorii, la prețul de 31 lei, Chiuveta simpla+baterie, la prețul de 170 lei, Raft nichel pentru tavi, la prețul de 267 lei, Lazi frigorifice NEI, la prețul de 595lei, Dulap pal pentru gunoi-2 buc, la prețul de 153 lei, Chiuveta+baterie, la prețul de 170 lei, Rafturi metalice-2 buc, la prețul de 402 lei, Cos gunoi mic Dulap pal pentru tavi, la prețul de 78 lei, Pubele gunoi 2401-2 buc, la prețul de 213 lei, Raft nichel pentru casserole, la prețul de 140 lei, Suport hartie sters maini-2 buc, la prețul de 48 lei, Cosuri de gunoi-2 buc, la prețul de 84 lei.

„CONTINVEST INSOLVENTA SPRL organizeaza LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE in vederea vanzarii in conformitate cu prevederile Legii 85/2006 si a Legii 85/2014, a urmatoarelor active:Listele complete pot fi studiate la sediul lichidatorului. Preturile nu contin TVA.Licitatiile se organizeaza in datele de 05.05.2020, 12.05.2020, 19.05.2020, 26.05.2020.Alte informatii: Licitatiile se organizeaza la sediul lichidatorului judiciar din Constanta, str. Maior Sofran, nr. 3. Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul lichidatorului judiciar, contra sumelor cuprinse intre 100 lei si 5000 lei. Garantia de participare la licitatie de 10% din pretul de pornire trebuie achitata cu cel putin 2 zile anterior datei licitatiei. Tel. 0241/542942; 0720/300.464.”