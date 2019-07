Contrabanda cu tigari - cel mai scazut nivel din ultimii trei ani

Piața neagră a țigaretelor a scăzut în mai la 14,9% din totalul consumului cu 0,3 p.p. mai puțin față de martie și cu 2,4 p.p. comparativ cu ianuarie 2019. Un nivel de sub 15% al contrabandei nu s-a mai înregistrat de trei ani, informează agerpres. „Regiunea nord-est continuă să fie cea mai afectată de comerțului ilegal și în mai, cu toate că se află în scădere cu 6,6 p.p. până la 30,7%. Piața neagră se menține la niveluri ridicate și în sud-vest (26,4%), vest (22,3%) și est (14,6%, în creștere cu 7,7 p.p. față de martie). Din punct de vedere al provenienței, „cheap whites” (țigarete no-name, produse legal sau ilegal și destinate pieței negre) continuă să fie principala sursă și se află în mai într-o creștere abruptă, de 11,9 p.p. până la 66,9%, cel mai mare procent din ultimii zece ani. Ponderea produselor din tutun provenite ilegal din Moldova (14,7%), Ucraina (9,3%) și Serbia (0,1%) este relativ constantă”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.„Înregistrăm cel mai scăzut nivel al contrabandei din ultimii trei ani, ceea ce înseamnă că în piață ajung mai puţine produse pentru care nu se plătesc taxe și care nu respectă nicio reglementare. În primul semestru al lui 2019, rezultatul a fost creșterea încasărilor la bugetul de stat din accizele plătite de companiile din tutun. Dar pentru a putea menține tendința de scădere este imperativ ca programele de informare și educare derulate de către mediul de afaceri să continue să fie dublate de eforturile autorităților de control atât la granița țării, cât și în zonele de vânzare ale produselor ilegale.Desigur că toate aceste eforturi pot fi anulate de iniţiative radicale, cum ar fi recent propusa interzicere a expunerii produselor din tutun în cele peste 70.000 de magazine din România şi taxarea lor suplimentară. Vândute de sub tejghea, produsele legale vor fi ușor de substituit cu cele ilegale, mai ales în județele de frontieră, unde contrabanda e dominantă”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice, British American Tobacco.„Este îmbucurător că piața neagră înregistrează o scădere pentru a doua oară consecutiv. În schimb, este îngrijorătoare creșterea fără precedent a categoriei „cheap-whites” (ţigarete produse legal în altă țară și vândute ilegal în România), ceea ce arată totuși vulnerabilitatea României, stat membru cu una dintre cele mai întinse frontiere externe a Uniunii Europene și cel mai mare nivel al comerțului ilegal cu țigarete din Europa de Est. Ca urmare, este absolut necesar ca eforturile autorităților să continue în direcția aplicării legii pentru combaterea contrabandei. De asemenea, este nevoie de o strategie de combatere a comerțului ilegal la nivel național, care să implice toți factorii cu putere de decizie asupra unui sector economic care este al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul statului, cu peste 3 miliarde de euro virate anual. Această strategie trebuie să aibă o abordare coerentă, unitară și echilibrată, având în vedere că orice derapaj al cadrului de reglementare sau al politicii fiscale are drept consecință directă perturbarea pieței legale și implicit a veniturilor bugetare”, a declarat Alexandra Olaru, Director External Affairs, Philip Morris România.„Autoritățile de aplicare a legii își îndeplinesc misiunea, chiar dacă trebuie să apere cea mai lungă frontieră non-UE, de 2.300 km. Inspectorii vamali au confiscat țigarete contrafăcute, la sfârșitul lunii aprilie, în valoare de 1,2 milioane de lei, marfă ascunsă în două camionete. În Sighetu Marmației, polițiștii de frontieră au confiscat în martie, țigări de contrabandă din Ucraina, în valoare de peste 1 milion de lei. Putem vedea știri despre capturi și percheziții, aproape în fiecare zi.Inițiativele radicale împotriva industriei tutunului sau propunerile exagerate pentru noi restricții adresate pieței legale a țigaretelor (interzicerea expunerii pachetelor în magazine), vor declanșa expansiunea pieței negre și vor alimenta organizațiile de crimă organizată, în special în zonele în care contrabanda este deja o problemă gravă. Aceste restricții vor anula toate eforturile făcute până în prezent de către autorități și vor submina dezvoltarea viitoare a acestor zone ", a declarat Valentin Canură, Sales Development Manager, Imperial Tobacco România.„Vama Română are ca principale atribuții protejarea intereselor financiare ale UE și ale frontierelor europene. Așadar, combaterea traficului ilicit cu țigarete și produse din tutun,care provoacă bugetului de stat prejudicii majore, este unul dintre principalele noastre obiective. Acțiunile și eforturile lucrătorilor vamali, în cooperare cu celelalte autorități de aplicare a legii au continuat și în această primă parte a anului. Astfel, echipele de supraveghere și control vamal de la nivel central, regional și local, au confiscat în primele șase luni ale anului 2019 un număr de 25.284.426 țigarete, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut când au fost confiscate doar 11.534.990 țigarete”, a declarat Vicepreședintele ANAF, Ştefan Cosmin Doliş.„Combaterea contrabandei cu țigarete continuă să reprezinte o prioritate pentru Poliția de Frontieră. Din analiza fenomenelor infracţionale transfrontaliere existentă la nivelul instituţiei a rezultat că traficul cu ţigări şi alte bunuri de larg consum/accizabile reprezintă una dintre principalele manifestări ale criminalităţii organizate, acest fenomen având ramificaţii la nivelul întregii ţări. Astfel, în primele şase luni ale acestui an, polițiștii de frontieră au descoperit și confiscat in urma misiunilor desfăşurate, independent sau în colaborare cu alte instituţii ale statului, aproximativ 2,4 milioane de pachete cu ţigări provenite din contrabandă, în valoare de peste 24 milioane lei”, a declarat şeful Poliţiei de Frontieră, comisar şef de poliţie Adrian Popescu.Producătorii de țigarete consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le solicită fără succes de mai mulți ani. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, este necesară intensificarea operațiunilor la punctele de trecere a frontierei interne a UE, cu Bulgaria și Ungaria, locurile de acces pentru produsele „cheap whites” și tutun brut, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier.