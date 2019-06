Contracandidat pentru Viorica Dancila la sefia PSD

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul grupului senatorial PSD, Serban Nicolae, isi va depune candidatura la sediul central pentru functia de presedinte al PSD la Congresul de sambata, sustin surse din partid. Serban Nicolae devine, astfel, al treilea candidat pentru sefia PSD. Si-au depus deja candidaturile la functia de presedinte al partidului liderul interimar PSD, Viorica Dancila si deputatul PSD Liviu Plesoianu. Codrin Stefanescu, despre prezidentiabilii PSD: Nu mi se pare normal sa nu ai candidat Candidaturile vor fi validate in sedinta CEX PSD de vineri si se mai pot depune candidaturi pana miercuri, in prima jumatate a zilei. Serban Nicolae a anuntat in partid ca isi depune candidatura pentru a fi desemnat si prezidentiabilul partidului. ...