Contract atribuit: Se construieste o gradinita cu program prelungit in satul Cotu Vaii, judetul Constanta (document)

Primăria comunei Albești a atribuit contractul de execuție lucrări pentru înființarea unei grădinițe cu program prelungit în comuna Cotu Văii.

Societatea care va executa lucrările este Concas SA.

Descrierea contractului

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante

Despre societatea câștigătoare

Primăria comunei Albești a atribuit un contract de execuție lucrări pentru grădinița din comuna Albești în cadrul proiectului “înființare grădinița cu program prelungit, sat Cotu Văii, comuna Albești, județul Constanța”.Valoarea totală a contractului, fără TVA, este de 2.500.881,27 lei.Executia prezentului contract de achizitie publica presupune realizarea unor lucrari de constructie a unei gradinite in satul Cotu Vaii, comuna Albesti, judetul Constanta, in conformitate cu documentatia tehnica aprobata, respectiv Proiectul Tehnic intitulat “Infiintare gradinita cu program prelungit, sat Cotu Vaii, comuna Albesti, jud. Constanta”, elaborat de S.C. General Europlan Proiect S.R.L. Astfel, lucrarile aferente acestui obiectiv constau in principal in realizarea urmatoarele categorii de lucrari:- lucrari de amenajare a terenului- lucrari de amenajari pentru protectia mediului- lucrari de terasamente- lucrari de rezistenta- lucrari de arhitectura- lucrari de amenajari exterioare- lucrari de instalatii sanitare- lucrari de instalatii electrice- lucrari de instalatii termice- lucrari de racord alimentare cu apa si energie electricaNumărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 13 zile.Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.Moldovan Gheorghe – Primar Vlad Cristian – Viceprimar Dinu Daniela – Secretar comuna Ritcu Iulian Robert – Consilier juridic/ membru comisie de evaluare Slatineanu Florina Alina – referent asistent Compartimentul impozite si taxe, executari silite/ membru comisie de evaluare Georgescu Georgiana Aurelia – consilier Compartimentul Financiar-Contabil, Ciocîia Eugenia – Control financiar preventiv Graure Daniel – Arhitect șef al Birou Urbanism,Cadastru, Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol, Investiții/ presedinte comisie de evaluare (cu drept de vot) Omer Erdin - membru de rezerva in comisia de evaluare Calin Mihai - membru de rezerva in comisia de evaluare Consilieri locali: Petcu Georgel, Cîrstescu Gheorghe, Matei Ion, Topliceanu Adrian – Iulian, Ciocîrlan Florea, Dragomir Marcel, Barbulescu Gheorghe, Georgescu Ionut, Erimia Octavian, Cune Claudiu Constantin, Gâscan Marian, Cărăuleanu Olimpiu – Dumitru DRAGAN Carmen Nicoleta - expert cooptat (analiza propunere tehnica si propunere financiara) MICU Adrian– expert cooptat (analiza efecte de natura juridica ) si persoana cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare S.C. CAPITAL PROJECT CONSULTING S.R.L., ce s-a implicat si se va implica în derularea procedurii de achizitie.Societateaa fost înființată în anul 1991, în municipiul Buzău.Capitalul social subscris este de 1.783.382,5 lei, integral vărsat, compus din 713.353 acțiuni, fiecare a câte 2,5 lei.Acționarii persoane juridice sunt Societatea de Investiții Financiare Transilvania SA și Mobiliare Somcon.Administratorii societății, care se ocupă cu lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, este Liliana Popa, Ion Apostol, Dragoș Constantin Giurgea și Conedo SRL (persoană juridică).Pe anul fiscal 2019, sociatatea a înregistrat un profit de 1.818.682 lei, o cifră de afaceri de 57.429.556 lei și un număr mediu de 232 de angajați.

