Contract de aproape 90 de milioane lei: Primarul Constantei a semnat contractul pentru reabilitarea strazii Ștefan cel Mare. Cum va arata (galerie foto)

Am semnat contractul pentru reabilitarea zonei centrale a Constanței, adică strada Ștefan ce Mare și zona adiacentă, un contract de aproape 90 de milioane lei!#Constanța merge mai departe!Astăzi a fost semnat contractul pentru reabilitarea zonei centrale a Constanței, mai exact strada Ștefan cel Mare și zona adiacentă. Contractul este de aproape 90 de milioane lei!„Proiectul la care am muncit de mai bine de trei ani se numește Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța, are cod SMIS 129226 și o valoare de 89.854.757,70 lei (fonduri europene 98% și bugetul nostru 2%).Ce vom face cu acești bani? Să le luăm pe rând...pe strada Ștefan cel Mare:- reabilitarea/extinderea zonei pietonale (suprafață 15.789 mp)- marcaje speciale pentru persoane cu dizabilități- fântâni arteziene- spații verzi (suprafață 5.206 mp)- mobilier urban inteligent (bănci, spații de ședere, cișmele) cu WI-FI #gratuit- rasteluri pentru biciclete- iluminat public inteligent- sistem de informare modern - 15 panouri- sistem de #supraveghere videope Bulevardul Ferdinand și strada Mircea cel Bătrân (tronson bd. Mamaia - bd. Ferdinand):- banda unică de transport public (2.817 m)- marcaje speciale pentru persoane cu dizabilități- pistă pentru biciclete (5.304 m)- reabilitare trotuare (suprafață 38.273 mp)- semnalizarea verticală și orizontală- 12 stații de autobuz moderne- iluminat public pentru carosabil, trotuare și piste de biciclete și iluminat inteligent pentru trecerile de pietoni.pe străzile Mihai Viteazu, I.Gh.Duca, Atelierelor, Ștefan Mihăileanu, Cuza Vodă, General Manu, Răscoala din 1907, Miron Costin, Ion Lahovari și Jupiter:- reabilitare/extindere trasee pietonale (trotuare)- semnalizarea verticală și orizontală- iluminat public modern și inteligent", a scris primarul Decebal Făgădău, pe pagina de Facebook.Licitația este în curs de desfășurare și, după semnarea contractului de execuție, vor urma 18 luni pentru lucrări.Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 4.