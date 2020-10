Contract intre CN APM Constanta si D.O. Style 99 SRL. Despre ce este vorba

D.O. Style 99 SRL și-a mai adjudecat un contract de la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

Este vorba despre contractul „ RK pasaje de trecere la nivel cu linii CF racord 3D si 4D (proiectare si executie)“, în valoare de 122.900 lei, anunț ce poate fi consultat în secțiunea "Documente".

Deasemenea, mai amintim că, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a semnat cu firma D.O. Style 99 SRL, care a obținut și contractul „Servicii de întreținere linii CF și aparate de cale în portul Constanța", în valoare de 740.339,4 lei. Contractul se referă la liniile CF situate în zona de nord a Portului Constanța, racordate la Stația Port A, și în zona de sud, racordate la stațiile CF Agigea Nord și Constanța Terminal Ferry Boat. Este vorba despre liniile industriale pe care se efectuează activitate de manevră și circulație. Mai exact, sunt operațiuni care se efectuează pe încărcări și descărcări de vagoane (primiri/expedieri trenuri).Pentru fluidizarea traficului in zona trecerilor la nivel de calea ferata si pentru a permite circulatia rutiera si feroviara in conditii de siguranta, este necesara reabilitarea caii ferate prin:-refacerea infrastructurii caii-inlocuirea elementelor componente ale suprastructurii caii-inlocuirea elementelor ce alcatuiesc partea carosabila a trecerii la nivel.