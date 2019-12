Contract semnat intre Garda de Coasta si Adetrans SRL. Despre ce este vorba (document)

Garda de Coastă a încheiat un contract de achiziționare de anvelope auto și camere de aer pentru autovehiculele din dotare.Denumirea completă a proiectului atribuit este "Anvelope auto și camere de aer pentru autovehiculele din dotare".Societatea care se va ocupa de achiziționarea de anvelope auto și camere de aer pentru autovehiculele din dotare este Adetrans SRL.Atribuirea a avut loc în data de 10-12-2019.Descrierea contractului:Contract de furnizare anvelope auto si camere de aer, locul de livrare: locațiile din jud. Constanța, respectiv jud. Tulcea, aparținând Gărzii de Coastă, conform prevederilor caietului de sarcini.Acord cadru valabil pe o perioadă de 24 luni de la data intrării in vigoare, în baza căruia se vor achiziționa anvelope auto și camere de aer pentru autovehiculele din dotarea Gărzii de Coastă în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.Solicitarile de clarificări din partea posibililor ofertanți se vor face cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractantî va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare cu 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.Firma câștigătoare este Adetrans SRL.Societatea a fost înființată în anul 1991 și are sediul social în județul Maramureş.Societatea are capital social subscris de 43.860 lei, integral vărsat, compus din: 4386 de părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei.Acționar unic este Drimuş Daniela Angela, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100% .Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehiculePotrivit Registrului Comerțului, pentru anul 2018 societatea a raportat cifra de afaceri netă de 15.561.800 lei, profit de 249.801 lei și un număr mediu de 19 salariați.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria