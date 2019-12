Contract semnat intre Primaria comunei Seimeni si Bogdan Inter Tur. Despre ce este vorba (document)

Primăria comunei Seimeni a încheiat un contract pentru proiectare și executie pentru obiectivul "Construire dispensar uman în localitatea Seimeni, comuna Seimeni, județul Constanța".Denumirea completă a proiectului atribuit este "Proiectare si executie pentru obiectivul Construire dispensar uman în localitatea Seimeni, comuna Seimeni, județul Constanța".Societatea care se va ocupa de lucrările de construire a unui dispensar uman în localitatea Seimeni, comuna Seimeni, județul Constanța este Bogdan Inter Tur.Valoarea contractului este de 76.731.837 lei, iar atribuirea a avut loc în data de 09.12.2019Lucrari de proiectare, asistenta tehnica si executie pt obiectivul: "Construire dispensar uman în Comuna Seimeni, judetul Constanța"Valoarea estimata a contractului este de de 770.375,00 lei din care:Valoare servicii de proiectare si inginerie (inclusiv studii de teren, documentatii privind autorizarea lucrarilor și asistență tehnica din partea proiectantului)- 25.500,00 lei fara TVA, la care se adaugă- Valoare capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitaia de baza = 737.500,00 fara TVA, din care C+M = 719.675,00 lei lei fara TVA,( care la randul ei este compusa din valoare Capitol 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții, respectiv 0.000 lei fara TVA, la care se adaugă valoare Capitol 4.1. Constructii si instalatii, respectiv 708.500,00 lei fara TVA, la care se adauga valoare Capitol 4.2. Montaj utilaje si echipamente, respectiv 3.800,00 lei fara TVA, la care se adauga valoare Capitol 5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizarii de santier, respectiv 7.375,00 lei fara TVA),la care se adauga -Valoare capitol 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj, respectiv 8.500,00 lei fara TVA.Valoare capitol 4.5 Dotari (necesita montaj) = 16.700 lei fara TVA.Nota: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in ziua a 6-a inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1., respectiv cu 12 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.Firma câștigătoare este Bogdan Inter TurSocietatea a fost înființată în anul 1994 și are sediul social în Municipiul Constanţa.Societatea are capital social subscris de 202.500 lei, integral vărsat, compus din: 20.250 de părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei.Acționar unic este Voinea Bogdan-Nicolae, care este și administrator, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100%.Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă hoteluri şi alte facilităţi de cazare similarePotrivit Registrului Comerțului, pentru anul 2018 societatea a raportat cifra de afaceri netă de 3.628.732 lei, profit de 353.692 lei și un număr mediu de 3 salariați.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria