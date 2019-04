Contracte majore semnate pentru Șantierul Naval Damen Mangalia

Noi contracte, noi locuri de muncă. Pentru a-si indeplini contractele recent semnate, Santierul Damen Mangalia intenționează sa creeze noi locuri de munca. Când grupul Damen a preluat conducerea operațională, în santierul Mangalia erau 1.700 de angajați. Acest numar a crescut în mod constant și este de așteptat să se ajungă la aproximativ 2.500 de angajati până la sfârșitul anului. Pe langa creșterea directă a forței de muncă, activitățile șantierului au un efect pozitiv asupra activităților furnizorilor Santierului Damen Mangalia, stimulând astfel numeroase oportunități indirecte de angajare.

Contractele majore recent semnate vor permite ca la Șantierul Naval Mangalia să fie continuată lunga tradiție a construcțiilor navale în Marea Neagră. Sunt șase luni de când șantierul beneficiază de rețeaua internațională de vânzări Damen, iar atragerea noilor contracte majore vor permite ca șantierul să funcționeze la capacitate maximă încă din această vară.Noile contracte sunt axate pe toate cele trei sectoare de activitate ale șantierului din Mangalia: nave de croazieră, nave destinate transportului de pasageri și nave offshore.Unul dintre aceste noi proiecte care va fi realizat la Șantierul Naval Mangalia, este o navă de croazieră – un mega iaht de 155 de metri pentru calatorii de lux in intreaga lume. Contractul a fost semnat cu SeaDream Yacht Club din Norvegia, marcand astfel intrarea grupului Damen pe piata vaselor de croaziera. Iahtul va fi construit in intregime la Santierul Naval Damen Mangalia.Tot în Șantierul Naval Damen Mangalia, muncitorii români vor construi vase de transport și o navă complexă pentru exploatații offshore, cu o capacitate de încărcare de peste 10.000 de tone (10.000 TDW).Odată cu preluarea managementului șantierului, Damen s-a angajat într-un parteneriat strategic pe termen lung cu Ministerul Economiei. Santierul Naval Mangalia beneficiaza de capacitatea comercială la nivel mondial și expertiza în domeniul construcțiilor și reparațiilor navale al Grupului Damen pentru a dezvolta continuu portofoliul de comenzi primite de șantierul, pentru atragerea de forță de muncă și pentru a face toate investițiile necesare.“Putem spune că Șantierul Naval Damen Mangalia își reîncepe activitatea și începe să producă nave de mari dimensiuni în cel mai mare șantier naval din Europa. Economia României are de câștigat. Este o nouă etapă în construcția navală din România. Parteneriatul dintre România și grupul Damen aduce beneficii pentru ambele părți, continuând o lungă tradiție a construcțiilor navale în Marea Neagră! Sunt create locuri de muncă, oportunități și perspective pentru viitorii investitori și furnizori”, spune Nicolae Bădălău, ministrul Economiei.“Potențialul șantierului Mangalia este imens și reprezintă baza ca Damen să-și realizeze ambițiile pe termen lung de a construi nave mari, complexe, în special pentru sectorul de croazieră, de nave de transport pasageri și offshore-energetic. Șantierul oferă oportunități nu doar pentru grupul Damen, ci și pentru personalul din construcții navale și pentru industria maritimă românească în ansamblu”, declară Chris Groninger, Managing director al Șantierului Naval Damen Mangalia.Noi locuri de muncă și educație pentru viitor. Pentru a contribui la realizarea oportunităților sporite de angajare pe care le prezintă, Santierul Damen Mangalia își intensifică cooperarea cu scolile profesionale, nu numai în Mangalia, ci și pe întreg teritoriul României. Pentru a susține această nouă generație de constructori de nave, Santierul Naval Mangalia oferă cursuri de formare la fața locului și locuri de cazare pentru participanți. Damen Mangalia se angajează să ofere un loc de muncă sigur și stabil pentru viitorii angajati ai santierului cu oportunități pe termen lung si cu o viziune indreptata spre viitor.Pentru segmentul offshore, fabricarea va include structuri offshore, șabloane de submarine și diverse conducte sau plutitoare pentru morile de vant de pe mare, precum și pentru piețele de acvacultură. În plus, se ține seama de o gamă largă de nave offshore, inclusiv navele de inspecție și de instalare a turbinelor, platforme de ridicare, FPSO, nave de dezvoltare a câmpului și nave specializate de adâncime care acoperă atât sectoarele regenerabile, cât și cele neregenerabile din întreaga lume.În plus, pentru a demonstra performanța in domeniile ecologie, controlul de calitate și de siguranță a șantierului, Santierul Damen Mangalia a obținut certificarea ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 și certificarea OHSAS 18001: 2007.Înainte de a prelua conducerea operațională a Santierul Naval Damen Mangalia, Grupul Damen a avut deja o experiență de succes în România. Grupul Damen a achiziționat în anul 1999 Santierul Naval Galati. De la deschiderea porților sale în 1893, acest santier a livrat peste 1.300 de nave, 400 dintre acestea fiind construite de la preluarea santierului de catre Grupul Damen. Aceste nave reprezintă o gamă largă și adesea complexă de nave din portofoliul Damen. Șantierul continuă să livreze 20 de nave în fiecare an și asigură angajarea directă a aproximativ 2.500 de angajați, precum și angajarea suplimentară a aproximativ 1.500 de angajați ai subcontractanților.