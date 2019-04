CONTRE intre Lazar și Toader: Amandoi am fost procurori inainte de 89/ Eu nu am facut parte din comisii. In trecutul meu profesional se poate uita oricine

În cadrul interviului susținut de Augustin Lazăr pentru reînnoirea mandatului de procuror general, ministrul Justiției a adus in discutie trecutul de procuror al lui Augustin Lazăr, înainte de 1989, în contextul informațiile privind refuzul de eliberare a disidentului anticomunist Iulius Filip.

"Atat eu cat si dvs am exercitat inainte de 89 functia de procuror general, dar eram la inceput, foarte tineri, incercam sa ne dam seama cu ce se ocupa institutia, cadrul legal din vremea aceea suporta niste analize sub aspectul standard etic si de aceea am si prezentat scuze public", a spus Augustin Lazar.

"Scuzele ar trebui in nume personal", a replicat Toader.

"Eu nu am facut parte din comisii de eliberari conditionate, in trecutul meu profesional se poate uita oricine, din nefericire pentru dumneavoastra vi l-au rascolit", a completat Toader.