Contre intre liderii opozitiei. Rares Bogdan: Intrati la guvernare? Dan Barna: Nu!

Unul dintre liderii PNL Rares Bogdan a avut un schimb de replici cu liderul USR, Dan Barna. Primul l-a intrebat daca intra la guvernare in cazul in care cade Guvernul Dancila, iar replica lui Dan Barna a fost un refuz categoric. "Daca rezultatul alegerilor anticipate sau la termen vor arata aceasta configuratie pe care alegerile europarlamentare au aratat-o, USR-PLUS vom onora ceea ce electoratul ne cere. Am spus-o constant ca suntem pregatiti si hotarati sa intram la guvernare din 2020. Daca motiunea va trece vom sustine un guvern, dar solutia este cea a alegerilor anticipate. Noi informatii surprinzatoare referitoare la Alianta 2020 USR-PLUS! De la afaceri cu statul, la bani pentru SR ...