CONTRE la TV, intre Dan Barna și Rareș Bogdan: 'Tot ce a promis PNL nu s-a concretizat, e un blat cu PSD/Este imperios necesar sa ajungem la alegeri anticipate'

Dan Barna a declarat, la Digi 24, că tot ce a promis PNL partidului său nu s-a concretizat și a vorbit despre un blat între PNL şi PSD, anunță MEDIAFAX.

La aceeași televiziune a intervenit Rareş Bogdan, europarlamentar PNL, care a spus că nu există niciun blat cu social democraţii.

Citește și: Dacia lansează primul model de autovehicul electric produs în România

„Nu ştiu cum voi reuşi să conving că nu există niciun fel de blat între PNL şi PSD. Acelaşi interes referitor la anticipate există, într-adevăr. Eu cred că România are nevoie de anticipate, cu analiză foarte corectă asupra ordonanţelor asumate de noi. Este imperios necesar să ajungem la alegeri anticipate. Ne-ar fi plăcut să avem şi două tururi de scrutin, dar urmăriţi ce face doamna Weber. Era pregătită să atace această ordonanţă şi ne-ar fi blocat. Astăzi, România nu poate continua aşa. Am guvernat trei luni de zile şi am făcut lucruri extraordinare”, a declarat Rareș Bogdan

Citeşte şi: BOMBĂ! Avocaţii mergeau cot la cot cu clienţii lor la licitaţiile deturnate - Avocaţi din Bucureşti şi Galaţi, printre inculpaţii din dosarul 'Executorii'

Dan Barna nu este singurul lider care vorbeşte de un blat între PNL şi PSD. Şi Claudiu Năsui, preşedintele USR Bucureşti, a vorbit de acest lucru după votarea bugetului capitalei. Vineri, doi consilieri PNL au votat bugetul propus de Gabriela Firea.