Controale ANPC 2019. Au fost vizate supermarket-uri si hypermarket-uri cunoscute din tara

In cursul anului 2019 au fost efectuate un numar de 36 actiuni de control in baza tematicilor ANPC si proprii, actiuni de verificare a modului in care se respecta prevederile legislatiei in vigoare privind protectia consumatorilor la comercializarea pestelui proaspat si congelat, ambalat si vrac, ca si a produselor pe baza de peste.Astfel, aspectele urmarite au vizat: starea ambalajelor (dupa caz); caracteristicile organoleptice ale pestelui; incadrarea in data durabilitatii minimale; modul de etichetare; respectarea conditiilor de temperatura la depozitarea si expunerea in vederea vanzarii a acestor produse.Au fost aplicate un numar de 31 sanctiuni contraventionale in valoare de 363000, un averiisment si au fost intocmite 4 procese verbale de constatare.S- a dispus oprirea definitiva de la comercializare a cantitatii de 2691kg /63970 lei si oprirea temporara de la comercializare a cantitatii de 4410,5kg/ 129706 peste si produse de peste.Actiunile de control s-au desfasurat astfel:A. La data de 25.03.2019 au fost verificate un numar de 5 unitati de desfacere (magazine de profil, supermarket-uri si un hypermarket), cand pentru deficientele constatate s-au aplicat un numar de 5 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 25.000 lei cat si un avertisment.Au fost oprite definitiv de la comercializare peste si fructe de mare in cantitate de 35 kg in valoare de 1040 lei, urmare a constatarii unor deficiente privind caracteristicile calitative ale produselor.De asemenea, a fost oprita temporar de la comercializare o cantitate de 33.5 kg de peste, in valoare de 706 lei, ca urmare a constatarii unor deficiente privind informarea completa a consumatorilor, nefiind necesara intocmirea de planuri de remediere, deficientele fiind remediate pe loc.Deficientele constatate au fost:-la SC GEOCOS FISH SRL – comercializare de diverse sortimente de peste avand preturile indicate in asa fel incat zecimalele nu puteau fi distinse de la o distanta rezonabila. De asemenea se comercializa in vrac Sprot sub denumirea de Hamsie si nu era afisata informatia cu privire la modul de capturare si denumirea stiintifica a produselor comercializate-la SC MAMINA COMEXIM SRL – comercializare de diverse sortimente de peste fara a avea afisata informatia cu privire la modul de capturare si denumirea stiintifica a produselor comercializate.-la SC ALBATROS KM SRL – comercializare de diverse sotimente de peste ( crap, pastrav eviscerat si cod ) pentru care nu se realiza informarea consumatorilor cu privire modul de capturare si denumirea stiintifica a produselor comercializate.-la SC MEGA IMAGE SRL – comercializare de scoici saintjacques ( distribuitor Mega Image) congelate si preambalate, care prezentau gheata suplimentara in ambalaj, produsul avand aspect de bloc compact.- la SC SELGROS CASH&CARRY SRL – comercializare de produse congelate preambalate, respectiv file de Pangasius congelat, Creveti fara cap si coada, Creveti prefierti si Creveti tropicali decorticati care prezentau zone decolorate , alb-cretacee( arsuri de congelare) fenomen care scade valoarea nutritiva a produselor si gheata suplimentara in ambalaj , fata de procentul de glazura declarat de producator, avand aspect de bloc compact.B. La data de 17.04.2019 s-a efectuat o actiune de control la SC AUCHAN ROMANIA SA, cand s-a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 8000 lei si a fost oprita definitiv de la comercializare cantitatea de 25 kg/376 lei crap captura si macrou,somon salbatic medalion, rondele de tipar roz produse congelate si preambalate, cu acumulare cantitativa de gheata si arsuri de congelare.C.La data de 18.04.2019 au fost efectutate 9 actiuni de control, cand au fost aplicate 8 sanxctiuni contraventionale in valoare de 70000 lei si a fost oprita definitiv de la comercializare cantitatea de 182kg/5811 lei peste diferite specii si icre si oprita temporar de la comercializare cantitatea de 4000 kg/44000 lei scrumbie congelata.Deficientele constatate au fost:-la SC AUCHAN ROMANIA SA –comercializare de crap captura, macrou captura, somon salbatic medalion, rondele de tipar roz, produse congelate si preambalate cu acumulare cantitativa de gheata in ambalaj si arsuri de congelare pe suprafete mari;-la SC SELGROS CASH &CARRY SRL-comercializare de macrou congelat, file de pangasius, file de Alasca, scoici, tentacule caracatita , calamar, produse congelate si preambalate, cu acumulari cantitative de gheata in ambalaj si arsuri de congelare, iar o parte din ambalaje erau depreciate;-la SC KLAUFLAND ROMANIA SA-comercializare de file de cod Atlantic, macrou premium, baby hering, merluciu, produse congelate si preambalate cu gheata in exces in ambalaj si arsuri de congelare;-la SC PESTISORUL DE ARGINT DISTRIBUTION SRL-comercializare de file merluciu hake, congelat si preambalat, fara a se mentionat pe eticheta de produs faptul ca pestele face parte din categoria alimentelor alergene;-la SC MEDITERANEAN CONCEPT SRL-exista in depozitul unitatii biban de mare care la controlul organoleptic prezenta miros nespecific, suprafata acoperita cu mucus, cu modificari ale culorii, fara a exista la locul de depozitare mentiunea:”retras de la vanzare”;-la SC DANYROX-PRO TEAM SRL –se comercializa calcan cu data limita de consum depasita, iar in spatiul de depozitare erau pastrate in lada congelator, in stare congelata diferite specii de peste aprovizionate in stare refrigerata, schimbandu-se asfel starea termica a acestora;-la SC DEA PRO GROUP EXPERT SRL-macroul congelat, pe a carui eticheta se mentiona ca si conditii de pastrare „-18 grd. C”, era depozitat la o temperatura de 2 grd. C, fara a se respecta conditiile de pastrare impuse si declamate pe eticheta de produs;-la SC SCOBARUL FURIOS SRL-comercializare de file cod congelat glazurat vrac fara a se realiza informarea consumatorilor cu privire la procentul de glazura precum si comercializare de batog sturion vrac, batog morun vrac fara documente de provenienta si fara nici un element de identificare din care sa rezulte data limita de consum.-la SC OCEAN FISH SRL-pvcAvând în vedere faptul că acțiunea de control a fost demarată de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța în luna aprilie a anului curent, în cadrul căreia a fost stabilită trasabilitatea acestui tip de produse alimentare, în acel moment s-a conturat și acțiunea prezentată în comunicatul de presă menționat mai sus.În cadrul acțiunii de control desfășurate în luna aprilie 2019 au fost sancționați următorii operatori economici, prezenți în mai multe locații din județul Constanța: Aushan Romania, Fisher Group, Telecamir.com, Miricos SRL, Selgros Cash&Carry, Metro Cash&Carry, Carrefour, Kaufland Romania și a fost retrasă de la comercializare o cantitate de 20 de tone de pește și produse din pește cu o valoare de 643186 lei.Cel mai important aspect este faptul că în urma acestei acțiuni de control a fost abrogat Ordinul nr. 100/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește condițiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, moluștelor, gasteropodelor și batracienilor, destinate comercializării directe către consumatorul final sau procesării în alimente pentru consum uman care stabilea că pentru peștele provenind din România timpul scurs din momentul pescuitului și până la comercializarea efectivă va fi de maximum 48 de ore (în sezonul răcoros se poate prelungi la 72 de ore), în timp ce pentru peștele provenind din spațiul intracomunitar este de până la 21 de zile.D. La data de 7.05.2019 s-a efectuat control la SC METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL-operatorul economic a fost sanctionat cu 15000 lei si a fost oprita definitiv de la vanzare cantitatea de 225kg/ 9324 lei pentru comercializare de diferite specii de peste cu modificari organoleptice si cu nerespectarea regimului temic impus la expunerea spre comercializare.E. La data de 7.05. 2019, cu finalizare in 8.05.2019 au fost efectuate doua actiuni de control si au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale in valoare de 25000 lei.A fost oprita definitiv de la comercializare cantitatea de 637 kg/ 14292 de diferite specii de peste si fructe de mare.Deficientele constatate au fost:-la SC SELGROS CASH &CARRY SRL- expunerea spre comercializare a diferiteloe specii de peste refrigerat sau decongelat fara respectarea regimului termic impus si declarat pe etichetele ambalajelor de transport sau pe documentele de insotire, precum si ambalaje de pastrare a pestelui depreciate, cu stratul de gheata protectoare partial topit sau transaformat in bloc compact;-la SC CARREFOUR ROMANIA SA - comercializare de dorada, file de somon, scrumbie, lup de mare, biban, salau, ton cu caracteristici calitative necorespunzatoare:ochi tulburi, musculatura flasca, suprafata lipicioasa precum si nerespectarea regimului termic impus la depozitarea diferitelor specii de peste.F. La data de 9.05.2019, cu finalizare in 10.05.2019 s-a efectuat control la SC ROMANIA HYPERMARCHE SA cand s-a aplicat o sanxctiune contraventionala in valoare de 10000 lei si s-a dispus oprirea definitiva de la comercializare a cantitatii de 8 kg/350 lei diferite specii de peste si creveti.S-a constatat ca si deficienta nerespectarea conditiilor de pastrare la expunerea spre comercializare a pestelui si crevetilor.G. La data de 9.05.2019 s-a efectuat control la SC KAUFLAND ROMANIA SA, cand s-a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 15000 lei si s-a oprit definitiv de la comercializare cantitatea de 29kg/811 lei peste.S-a constatat ca si deficienta nerespectarea conditiilor impuse si declarate la expunerea spre comercializare a duferitelor specii de peste.H. La data de 16.05.2019 au fost efectuate doua actiuni de control, cand au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale in valoare de 15000 lei si s-a dispus oprirea definitiva de la comercializare a cantitatii de 6kg/360 lei peste si creveti si oprirea temporara de la comercializare a cantitatii de 50kg/1700 lei.Deficientele constatate au fost:-la SC PESTIORUL DE ARGINT DISTRIBUTION SRL –existau depozitate in camera de refrigerare icre congelate la temperatura de refrigerare, iar o parte din ustensile erau depreciate si nu avea afisata denumirea operatorului economic si a certificatului de inmatriculare;-la SC OCEAN FISH SRL pentru sortimentul dorada proaspata preambalata nu se mentiona pe eticheta de produs tara de origine.I. La data de 22.05.2019, cu finalizare in 27.05.2019 a fost efectuata o actiune de control la SC YUSEN LOGISTICS (ROMANIA)SRL , cand s-a intocmit pvc AAA 383843 si respectiv pvc 383842 (SC AUCHAN ROMANIA SRL) si pvc 388248 (SC METRO CASH $CARRY ROMANIA SRL.J. La data de 22.05.2019 au fost efectuate trei actiuni de control, can au fost aplicate trei sanctiuni contraventionale in valoare de 55000 lei cand a fost oprita definitiv de la comercializare cantitatea de 960kg/17636 lei peste si icre.Deficientele constatate au fost:-la SC ROMANIA HYPERMARCHE SA –comercializare de diferite specii de peste fara respectarea regimului termic impus precum si neasigurarea pe toata suprafata stratului de gheata protector in lazile de depozitare ale pestelui;-la SC ALFREDO FOODS SRL- depozitarea pestelui se realiza fara respectarea regimului termic impus si fara existenta stratului din fulgi de gheata protector, precum si existenta in depozit de dorada cu modificariorganoleptice;-la SC ROMANIA HYPERMARCHE SA-comercializare de produse nesigure (peste si icre ), comercializarea si depozitarea pestelui refrigerat fara respectarea conditiilor impuse si declarate pe eticheta produsului.K. La data de 03.07.2019 s-a efectuat control la SC AUCHAN ROMANIA SA, cand s-a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 20000 lei, pentru comercializare de peste refrigerat cu nerespectarea regimului termic impus si pentru depozitarea acestuia fara strat de gheata protector precum si pentru comercializare de peste cu modificari organoleptice.S-a dispus oprirea definitiva de la comercializare a cantitatii de 57kg/ 1140 lei peste.L. La data de 4.07.2019 s-a efectuat o actiune de control la SC YUSEN LOGISTICS (ROMANIA )SRL, cand s-a intocmit pvc 336680.M. La data de 10.08.2019 au fost efectuate doua actiuni de control, cand au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale in valoare de 30000 lei si s-a dispus oprirea definitiva de la comercializare a cantitatii de 82 kg/3930 lei si oprirea temporara de la comercializare a cantitatii de 377kg/85000 lei peste.Deficientele constatate au fost:-la SC LA CHERHANA SRL-comercializare de diferite sortimente de peste aprovizionate in stare congelata si expuse la vanzare in stare refrigerata, fara a se realiza informarea consumatorilor cu privire la faptul ca sunt produse decongelate, comercializare de produse cu modificari organoleptice, schimbarea starii termice la diferite specii de peste.-la SCOBARUL FURIOS SRL- comercializarea de peste cu modificari organoleptice si fara respectarea conditiilor impuse si declarate.N. La data de 29.08.2019 au fost efectuate 4 actiuni de control, cand au fost aplicate patru sanctiuni contraventionale in valoare de 95000 lei.A fost oprita definitiv de la comercializare cantitatea de 445 kg/8900 lei peste si fructe de mare.Deficientele constatate au fost:-la cele patru unitati apartinand SC AUCHAN ROMANIA SA si SC METRO CASH &CARRY ROMANIA SRL s-a constat nerespectarea regimului termic impus la expunerea spre comercializarea a diferitelor specii de peste, comercializarea de peste cu modificari organoleptice.Avand in vedere actiunile de control anterioare efectuate in unitatile operatorilor economici mentionati, s-a propus inchiderea temporara a raionului de peste pe o durata de cel mult 6 luni pentru savarsirea repetata a uneia dintre contraventiile prevazute la art.50, conform articolului 56 alin 1litera a din OG21/92 republicata.