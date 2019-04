Controale aspre ale Garzii Forestiere Suceava - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 08-09.04.2019, Garda Forestiera Suceava a efectuat verificari ale respectarii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier national. In urma controalelor efectuate, in fondul forestier administrat de catre ocolul silvic Marginea, pe raza localitatii Sucevita, au fost identificare taieri de arbori fara drept, situate in parchetul de exploatare a masei lemnoase, locatie in care isi desfasura activitatea un operator economic din Sucevita. La fata locului, reprezentantii Garzii Forestiere Suceava au solicitat sprijinul lucratorilor din cadrul I.P.J. Suceava, in vederea efectuarii cercetarilor specifice. In urma cercetarilor efectuate au fost identificate 10 cioate provenite din taierea fara d ...