Controale in Vama Constanta Sud Agigea. Ce au descoperit inspectorii ANPC in cele patru containere verificate

In data de 19.09.2019 comisarii din cadrul Comisariatului Judeten pentru Protectia Consumatorilor Constanta în prezența lui Horia-Miron Constantinescu, Președinte ANPC, au demarat o serie de actiuni de control in Vama Constanta Sud Agigea.Comisarii ANPC au participat la deschiderea containerelor de catre organele vamale in cadrul controlului fizic efectuat de acestia.Actiunea de control este in plina desfasurare.In cele patru containere verificate pana in acest moment au fost identificate urmatoarele produse:Articole de incaltaminte – marfa a fost indisponobilizata si s-au facut prelevari de probe pentru determinarea conformitatii materialelor declarate raportat la cele existente in produs;Lenjerii de pat care nu aveau elemente de identificare -c aracterizare si nu erau insotite de etichete umidotermice din care sa rezulte compozitia textile si cele cinci semene grafice. Marfa a fost indisponibilizata pana la finalizarea verificarilor;Flori ornamentale, decoratiuni pentru evenimente (farfurii, figurine din plastic, support metallic pentru decoratiuni) care nu aveau elemente de identificare si nu erau insotite de documente de calitate. Marfa a fost indisponibilizata pana la finalizarea verificarilor;Produse diverse, respectiv:produse electrice (cani de incalzit apa) care nu aveau marcajul CE fiind potential periculoase intrucat nu aveau impamantare. O parte din produse erau neconforme in sensul ca erau etichetate ca fiind din inox dar in realitate erau din table galvanizata;Protectii pentru mesele de calcat, care erau etichetate ca fiind din bumbac dar in realitate aveau in compozitie alte materiale.Marfa a fost indisponibilizata pana la finalizarea verificarilor;Toate containerele au fost sigilate atat cu sigiliul de vama cat si cu sigiliul ANPC, urmand ca la destinatie la desigilare sa participle si reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.