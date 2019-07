Controale pe litoral. Mai multi conducatori auto au fost prinsi drogati si beti la volan

9 persoane au fost depistate conducând sub influența substanțelor psihoactive (THC, metamfetamină, canabis, ecstasy)

4 persoane au condus un vehicul sub influența alcoolului.

În urma unei acțiuni desfășurate pe litoralul românesc în perioada 4 - 7 iulie a.c., polițiștii Direcției Rutiere și ai Serviciului Rutier pentru Misiuni Speciale au testat 912 conducători de autovehicule, fiind aplicate 61 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 57.800 de lei.De asemenea, polițiștii au reținut 49 de permise de conducere, dintre care 35 pentru consum de alcool.În cele patru zile, au fost constatate 15 infracțiuni, după cum urmează:Poliția Română reaminește conducătorilor auto că, în conformitate cu articolul 336, alineatul 2 din Codul Penal, ,,se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă, persoana aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul, pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.”De asemenea, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, se pedepsește.Conducerea sub influența băuturilor alcoolice constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, o infracțiune, transmit autoritățile.