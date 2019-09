Control ANPC in Piata Obor: Carnea si pestele depozitate printre excremente de soareci

Inspectorii ANPC au luat măsuri radicale în Piaţa Obor. O mizerie de nedescris în mijlocul căreia se aflau alimentele destinate consumatorilor, a dus la măsura închiderii întregii zone dedicate alimentaţiei publice. Produsele congelate din pește și carne erau ținute în mizerie și la temperaturi mult prea mari. De asemenea, inspectorii au găsit excremente de șoareci The post Control ANPC în Piaţa Obor: Carnea şi peştele depozitate printre excremente de şoareci appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.