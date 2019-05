CONTROL BOMBA la un camin de batrani privat din Iasi! Autoritatile suspecteaza nereguli grave! Omul de afaceri Viorel Blajut este in spatele scandalului

Dejectii Caminul Sfantul Anton din Bucium google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Tot mai multe reclamatii sunt facute cu privire la poluarea venita de la un Camin privat din Iasi unde sunt cazati in mare parte batrani cu probleme psihice • Oamenii care locuiesc in vecinatatea centrului au ajuns la limita rabdarii din cauza dejectiilor umane deversate in gospodarii sau chiar prin fata ferestrelor • Pentru ca la controalele din anii precedenti autoritatile nu au gasit nereguli, inspectorii Garzii de Mediu impreuna cu cei de la Administratia "Apele Române" realizeaza mai multe controale si au dispus ridicarea mai multor mostre din aceste scurgeri care provoaca un miros intepator si insuportabil • Viorel Blajut, omul de ...