Control in portul Constanta Sud Agigea. Ce au descoperit oamenii legii in urma controlului unui container

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța, împreună cu specialiști din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud Agigea, au descoperit aproximativ 10.000.000 de țigarete de contrabandă, în urma unui control în portul Constanţa Sud Agigea.Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța, împreună cu specialiști din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud Agigea, au verificat, în Portul Constanţa Sud Agigea, un container sosit din Georgia, având ca destinatar o societate comercială din București.În urma controlului containerului, poliţiştii au descoperit aproximativ 10.000.000 de țigarete, acestea fiind ridicate de autoritatea vamală.La data de 30 aprilie a.c., polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T., au efectuat 6 percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă, pe raza portului Constanța Sud Agigea și în județul Constanța.Astfel, polițiștii au identificat 5 laptop-uri, 3 unități de lucru tip P.C., 3 imprimante, stickuri de stocare, 5 telefoane mobile, dar și înscrisuri constând în documente vamale și comerciale.Trei persoane au fost conduse la sediul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime în vederea audierii.Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, precum și de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile „Tomis” Constanța.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța