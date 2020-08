Control la o societate comerciala: 368 de tone de ingrasaminte chimice cu azotat de amoniu, indisponibilizate de politisti

În urma unui control efectuat la o societate comercială din Oravița, polițiștii au indisponibilizat îngrășăminte chimice cu azotat de amoniu depozitate necorespunzător, în aer liber.

La data de 17 august 2020, polițiști ai Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Caraș-Severin, cu sprijinul Gărzii de Mediu Caraș-Severin, au efectuat un control în depozitul unei societăți comerciale din Oravița, ce are ca obiect de activitate domeniul agricol.Astfel, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au descoperit 216 tone de îngrășământ chimic, compus din azotat de amoniu și calciu, ambalate în saci de 600 kg. fiecare și 152 de tone de îngrășământ chimic compus din azot, fosfor, potasiu și sulf, ambalate în saci de 1.000 kg. fiecare, depozitate necorespunzător în aer liber, în condiții neconforme cu normele legale în vigoare.De asemenea, la aceeași societate comercială a fost găsit un recipient de plastic, de 5 litri, care conținea un produs fungicid, devenit deșeu, cu termenul de valabilitate expirat.În urma verificării modului de depozitare a deșeurilor periculoase, s-a constatat că acestea erau depozitate într-un spațiu deschis, neacoperit, neîngrădit și neasigurat, fiind neconform cu normele legale în vigoare, prevăzute de Ordonanța de Urgență nr.195 din 2005 privind protecția mediului.Întreaga cantitate de produse chimice a fost indisponibilizată, până la finalizarea cercetărilor.În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice, numai ambalate în locuri protejate și neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri, iar polițiștii continuă cercetările.Azotatul de amoniu este o substanță chimică obținută din amoniac și acid azotic, solidă, cristalină, foarte solubilă în apă.Este utilizat majoritar în agricultură, sub formă de îngrăşământ granulat, folosit pentru fertilizarea în câmp deschis, a culturilor agricole.Azotatul de amoniu este clasificat de Regulamentul CE nr. 1272, privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, ca substanță din Categoria 3, solid, oxidant, identificat cu fraza de pericol H272- poate agrava un incendiu, oxidant și fraza de pericol H 319 – provoacă o iritare gravă a ochilor (produsul nefiind periculos, dacă este manipulat corect).Acesta se descompune la încălzire, la temperaturi de aproximativ 150-170 grade Celsius, în apă și oxid de azot, iar la temperaturi de peste 200 grade Celsius, în special dacă este contaminat cu substanțe organice, reacția de descompunere devine explozivă.Conform fișei de siguranță, oxizii de azot, degajați la descompunerea azotatului de amoniu, sunt extrem de toxici.Din cauza proprietăților explozive (în anumite condiții), azotatul de amoniu este clasificat ca precursor de exploziv pentru care există obligația raportării furturilor, pierderilor sau disparițiilor semnificative.