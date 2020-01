Controlorii SRI din Parlament au intrat in 'silenzio stampa', dupa ieșirea din peisaj a lui Țuțuianu și Manda

Comisia de control al SRI nu a mai lucrat din septembrie 2019, însă părerile membrilor forului legislativ pe subiect sunt împărțite. În timp ce un liberal spune că forul a fost activ și a soluționat petiții, dar nu s-a mediatizat, un alt ales susține că președintele interimar convoacă rar ședințele, scrie Mediafax.

Citește și: A murit Cristina Țopescu

Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu a explicat că forul legislativ nu a mai lucrat pe lucruri importante, cum ar fi verificarea rapoartelor de activitate ale SRI. El a reproșat că PSD ALDE nu mai vor să facă nimic în Comisia de control al Serviciul.

„E în aceeași situație, a mai fost o ședință acum trei patru săptămâni, înainte să se termine sesiunea, în care au prelucrat doar petiții, dar să facă vreun control, verificare, rapoartele de activitate a Serviciului, fiindcă suntem în întârzieri de trei ani, nimic. Practic, majoritatea PSD și ALDE nu mai vor să mai facă nimic. În special, noi avem sarcina de a evalua rapoartele Serviciului și de ale trimite plenului spre publicare și aprobare, iar de trei ani de zile nu s-a făcut asta, adică ultimele trei rapoarte, pe 2016, 2017 și 2018 nu au fost puse, le avem de la SRI, dar nu au fost discutate în comisie, în legislatura aceasta, deloc”, a declarat Lucian Stanciu Viziteu, duminică, pentru MEDIAFAX.

Deputatul USR a adăugat că președintele interimar al Comisiei, deputatul neafiliat (ex-ALDE) Marian Cucșa convoacă foarte rar ședintele forului din Parlament. Conducerea Comisiei a fost preluată interimar de Cucșa, după ce fostul președinte al forului legislativ Claudiu Manda a renunțat la mandatul de parlamentar, fiind acum eurodeputat în PE.

„Comisia ar putea să funcționeze dacă cine-i în conducere interimară, domnul Cucșa, ar face ce trebuie să facă, să convoace ședințele mai des și să fie de acord și el, dar și ceilalți membri de la ședință, să ne facem treaba de control permanent. În plus, PSD ar trebui să nominalizeze un președinte, în plenurile reunite. Locul domnului Manda nu este nici acum compensat”, a motivat el.

În schimb, deputatul PNL Cezar Preda pare să îi dea dreptate colegului său Lucian Viziteu. Liberalul a spus, pentru MEDIAFAX, că e o activitate foarte bună a Comisiei, însă nu mai este mediatizată, fapt pentru care există impresia că forul legislativ nu mai lucrează de ceva timp.

„Această comisie, fără telenovele, și-a făcut treaba. N-am mai făcut comisie la televizor după ce a plecat domnul Manda. Asta e o comisie specială, să faci treabă mai multe și să vorbești mai puțin”, a afirmat Cezar Preda, pentru MEDIAFAX.

Deputatul PNL a mai spus că membrii Comisiei au rezolvat foarte multe solicitări și sesizări care se adunaseră din timpul „telecomisiei” conduse de Claudiu Manda.

„Din punct de vedere mediatic, comisia de control nu a mai fost așa de vizibilă cât a încercat să o facă atât domnul Țuțuianu, cât și domnul Manda, prin ieșiri publice, dar pot să vă spun că a funcționat de zece ori mai bine, am rezolvat absolut toate sesizările și solicitările care ne-au venit, toată corespondența, cu toate instituțiile și cetățenii care s-au interesat. Se strânseseră acolo, pe timpul acestei telecomisii, sute de asemenea documente, la care trebuia să răspundem și să instituții astfel ca apetenții să fie informați cu răspunsul. Eu aș spune că aparent nu a mai funcționat, dar dar din punctul de vedere al activității ei, noi ne-am fpcut treaba și am făcut ceea ce trebuia să dacă, de fapt, comisia. Doar la ultimele comisii am făcut 160 de puncte”, a completat Preda.

În luna septembrie, deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu acuzat PSD-ALDE blochează de peste două luni activitatea forului legislativ prin faptul că fostul președintele Comisiei Claudiu Manda a fost ales europarlamentar PSD, iar cel care a preluat interimar atribuțiile se ocupă doar de chestiuni politice.

Acesta mai spunea că „în plin scandal Caracal, opinia publică ar fi fost interesată să afle dacă SRI a informat sau nu asupra vulnerabilităților de acest tip din regiune”, însă PSD-ALDE e preocupat de jocuri politice și de aceea au suspendat activitatea Comisiei.

Întrebat de MEDIAFAX despre acest aspect, liberalul Cezar Preda a replicat că toți membrii Comisiei SRI au primit toate răspunsurile cu privire la cazul din Caracal.

Potrivit site-ului Camerei, ultima ședință a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI figurează pe data de 26 septembrie 2019.

Vezi si: Primul ministru care anunță DISPONIBILIZĂRI masive: '15% dintre angajați PLEACĂ!' .