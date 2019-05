Controversa la spitalul din Barlad. Bebelus “invizibil” pentru medici, dureros pentru mama

Spitalul din Barlad, martor al unei intamplari desprisa din domeniul stiintifico-fantastic. Andreea Todeila, in varsta de 30 de ani, a venit sa nasca un bebelus, dar a fost trimisa acasa cu diagnosticul de “sarcina inchipuita”.’

Andreea Todeila a venit din Germania cu o sarcina cu probleme. Femeia a fost adusa de ambulanta pe 7 februarie la spitalul din Barlad, acuzand dureri de nastere. La CPU Barlad a fost inregistratã cu sarcina la termen, fiind chemat medicul specialist ginecolog, care a dus-o in sala de nasteri. Aici situatia a devenit de-a dreptul halucinanta. Medicul ginecolog de garda a constatat cã in pantecele femeii nu se afla niciun copil.

Femeia insa, sustine ca are contractii, copilul misca, se aude cum ii bate inima, dar nu se vede niciun copil la testul imagistic. Plangand, femeia a explicat ca mai are un copil, nascut in anul 2011 in acelasi spital, cand i s-a pus diagnosticul de chist ovarian. In timpul operatiei, medicii nu au gasit un chist, ci o fetita de 3,4 kilograme. Andreea Todeila sustine ca situatia este trasa la indigo, sarcina fiind ascunsa, la fel ca in 2011.

„Am ajuns in tara, venind din Germania, pe dataade 5 februarie. Acolo am fost la doctor peste tot, cu dureri de spate si mi s-a spus cã sunt insarcinata, dar ca am uter septat si copilul nu se vede. Eu le-am spus ca am mai avut aceastã problema la primul copil, in 2011, cand am fost la fel, insarcinata si am fost dusã la spital sa nasc, iar la control nu s-a vãzut copilul.

Mi s-a spus ca am chist si m-au operat ca sa-mi scoata chistul si cand colo era un copil, o fetitã de 3,4 kilograme. Medicii din Germania mi-au facut toate testele posibile, dar nu au iesit pozitive, dar cand au fãcut testul la san, a iesit pozitiv, adicã am lapte. Au spus cã 60% existã posibilitatea sã am sarcina, iar 40 % nu stiu ce sa spuna. Ei nu si-au asumat sã mã opereze, m-au trimis in tarã, la medicii care mi-au fãcut operatia in 2011, de cezarianã.

Pe 5 februarie am venit, pe 7 februarie am inceput sã am contractii si am venit la spital la Barlad cu ambulanta. Copilul misca, aveam contractii! M-au dus in sala de nasteri, m-au tinut doua ore in sala de travaliu, mi-au zis cã am uterul fisurat si membranele rupte. Dupã ce au ascultat inima copilului, au zis ca bate, dar m-au dus in salon la ginecologie.

A venit apoi doamna doctor cu care am nascut primul copil, cand mi s-a spus cã am chist si nu sarcina si la operatie chistul era o fetita de 3,4 kg. Mi-a facut si ea tot felul de teste, dar mi s-a spus cã nu sunt gravidã, ci balonata!

Iar eu am mancat in douã zile o jumãtate de pahar de iaurt. Am dureri insuportabile, merg rãu de durere, dar de duminica doamna doctor ma tot trimite acasa! Nu am vrut sa plec panã nu-mi face operatie, ca sa se vada ce am! Mi-a zis ca sunt obezã, sa plec oriunde la alt spital, aici sa nu mai stau ca nu am nicio sarcinã! Si eu nu mai pot de durere!”, a spus Andreea Todeila, potrivit vremeanoua.ro.

Andreea Todeila a plecat astazi la un spital din Bucuresti, de unde va reveni ori cu un copil in brate, ori vindecata de sarcina inchipuita, scrie aceeasi sursa.

