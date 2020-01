Controversa: Moise Guran sustine ca a cedat actiunile Biziday, Registrul Comertului il contrazice

Fosta jurnalistă Oana Despa dezvăluie pe Facebook că Moise Guran, recent intrat în USR, figurează în continuare ca acţionar majoritar al firmei care gestionează aplicaţia de ştiri Biziday, în ciuda declaraţiile sale publice.

"Mi-e prieten platon, dar mai prieten mi-e adevărul. Cine și când minte? Moise Guran politicianul sau Moise Guran ziaristul? Sau amândoi?

Facts:

Acum câteva zile, Moise Guran ex-ziarsitul, viitor-politicianul, declara asta, în direct la Europa FM:

„Biziday, pe care am făcut-o împreună cu alţi colegi jurnalişti, este de departe cea mai populară aplicaţie de ştiri din România, dar de un an şi ceva funcţionează fără mine. Ba mai mult decât atât, le-am predat colegilor mei pachetul majoritar. Am rămas acţionar minoritar la Biziday, pentru cazul în care mai trebuie să aduc nişte bani acolo. Eu stau, din punct de vedere finanaciar, cel mai bine dintre toţi şi din acest motiv am rămas acţionar minoritar. Deciziile sunt luate de ei. Eu aflu de la ei ce se întâmplă cu aplicaţia. Biziday va rămâne o platformă obiectivă în continuare şi va face selecţia de ştiri care contează“

Azi, la Registrul Comerțului, Moise Guran apare în trei firme - BIZIDAY CONSULTING SRL care, conform apple store, este detinătoarea platformei de stiri - în care Moise Guran are 100%;

- SHAREBIZ SRL care ar fi firma pe care funcționează redacția, în care are 70% și

- MIDDAY PRODUCTION SRL la care deține 90%.

Sunt convinsă că undeva există o explicație. Nu știu însă care ar putea fi aia pentru că, în conformitate cu ce zice Pagina de Media, transferul de acțiuni s-ar fi făcut acum mai bine de un an.

„Eu sunt acționar minoritar la Biziday, de aproximativ un an și ceva. Aplicația funcționează fără mine, eu am cedat pachetul majoritar de acțiuni (pachetul de control), colegilor mei din echipă, cei cu care am construit aplicația."", scrie Oana Despa pe Facebook.

Ulterior, aceasta a revenit cu precizările lui Moise Guran.

"M-a sunat Moise. M-a asigurat sa a cedat actiunile de la firma Sharebiz SRL colegilor lui la inceputul lui 2019 și că el are 40%. Nu știe de ce nu sunt actualizate datele la Recom( nici eu, nu mi s-a mai intamplat niciodata timp de un an). A zis ca o sa vorbeasca cu avocații și o sa îmi trimită actele (abia aștept). Vă promit să le public.

Până atunci, oficial, în firmă apar:

Moise Guran - 70%

Bejan Marian Florin - 20%

Totir Tiberiu Dan - 10%.

Nu vă pot da extrasul că trebuie anonimizat. Și e târziu", mai scrie Despa.