Controversatul deputat Stelian Ion, de la USR, și-a luat o locuința de la ANL pentru un handicap inventat

Newsweek România a publicat o anchetă bombă despre deputatul USR Stelian Ion. Candidatul pentru fotoliul de primar al Constanței în alegerile de luna viitoare ar fi obținut prin metode „neortodoxe” o garsonieră de a ANL. Pentru a pune mâna pe garsonieră, Stelian Ion ar fi încălcat de cel puțin patru ori legea, crescându-și în mod fraudulos punctajul.

Se întâmpla pe vremea când politicianul de astăzi era un tânăr avocat, apropiat de tabăra fostului primar PSD Radu Mazăre. Pentru a pune mâna pe garsonieră, Stelian Ion a încălcat de cel puțin patru ori legea, crescându-și în mod fraudulos punctajul. Unele dintre nereguli puteau fi sancționate chiar penal, dacă o anchetă ar fi fost efectuată la vremea respectivă. Jurnaliștii au prezentat documentele din dosarul pe care Stelian Ion l-a depus în anul 2004 la Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat (RAEDPP) Constanța, instituția responsabilă cu evaluarea solicitanților de locuințe ANL.

Principalele nereguli prezentate de Newsweek.ro:

1. deși era tolerat în spațiu în apartamentul părinților, a încheiat peste noapte un contract de închiriere cu tatăl său contra sumei de 100.000 de lei vechi (10 lei noi) lunar;

2. a declarat în fals că are un handicap grav care necesită însoțitor, deși era contrazis chiar de actele medicale pe care el însuși le-a depus la dosar;

3. a declarat numai parțial venituri și nici măcar cele declarate nu se încadrau la punctajul obținut;

4. a declarat în fals că lucra la o instituție publică, deși era avocat. În total, Stelian Ion și-a crescut fraudulos punctajul cu cel puțin 27 de puncte (din rezultatul final de 81).

Contactat telefonic, Stelian Ion a susținut că a primit punctajul mare (81 de puncte) care i-a permis să primească o garsonieră de la ANL fără a avea habar de cum se face punctarea. Iată cele mai relevante declarații ale deputatului USR:

“Nu mai țin minte cum a fost cu chiria, aveam deja un contract de comodat în apartamentul părinților pentru cabinetul de avocatură... Nu mai țin minte, e mult de atunci. Dar nu aveam nevoie de însoțitor! Pur și simplu mi s-au cerut niște adeverințe medicale, eu am întrebat dacă ajută, mi s-a spus că da și le-am depus. Am avut TBC când eram mic, apoi un astm bronșic, dar nu am avut niciodată nevoie de însoțitor.

Eu nu am completat acel tipizat de care vorbiți, am completat o cerere de mână și am depus documente cerute, atât. Apare semnătura mea pe acel tipizat? Nu mai țin minte cum a fost cu veniturile... Va trebui să verific.

Dar eu am fost toată viața avocat! Nu am lucrat niciodată la o instituție publică, nici măcar la barou nu eram angajat, ci membru. Și, chiar dacă aș fi fost angajat, baroul nu e instituție publică”, a declarat Stelian Ion pentru Newsweek.