Controversatul documentar „Planet of the Humans” produs de Michael Moore a fost vizionat de peste 8,3 milioane de utilizatori YouTube înainte să fie scos de pe platformă. El este disponibil acum pe Vimeo, potrivit news.ro.

Pe 21 aprilie, Michael Moore a lansat pe YouTube documentarul „Planet of the Humans”, o privire critică asupra mişcării pentru mediu care a pierdut lupta în favoarea corporaţiilor, după cum l-a descris.

Regizat de Jeff Gibbs, filmul vorbeşte despre schimbările climatice şi oferă o privire critică asupra felului în care „mişcarea pentru mediu a pierdut lupta prin alegeri bine intenţionate dar dezastruoase, inclusiv prin convingerea că panourile solare şi morile de vânt ne vor salva, şi prin renunţarea în favoarea intereselor corporatiste de pe Wall Street”, se arăta într-un comunicat.

La momentul lansării, a fost anunţat că el va fi disponibil timp de 30 de zile.

Mai mulţi experţi în mediu şi activişti au cerut la finalul lunii aprilie ca filmul „periculos” al lui Moore să fie scos de pe platformele online. Films for Action, unde mai putea fi văzut, a blocat temporar filmul, după ce l-a descris ca „plin de informaţii eronate”, apoi l-a făcut din nou disponibil, susţinând că nu doreşte să fie acuzată de cenzură.

Citește și: Se solicită retragerea cetățeniei române deținute de premierul Republicii Moldova: Sunt inadmisibile și lipsite de respect

Luni, Gibbs a declarat însă că decizia de a elimina documentarul de pe platforma YouTube a fost „un act evident de cenzură”, citează NME.

„Este încă o încercare a oponenţilor filmului de a submina dreptul la libera exprimare”, a spus el.

Producătorii au anunţat că „Planet of the Humans” poate fi vizionat acum gratuit pe Vimeo.

Documentarul a avut premiera anul trecut la Traverse City Film Festival.

„Planet of the Humans” marchează debutul în regie al lui Gibbs, vechi colaborator al lui Moore. El a coprodus „Bowling for Columbine” şi „Fahrenheit 9/11”.

Cel mai recent film regizat de Michael Moore este „Fahrenheit 11/9” (2018), care examinează evoluţia preşedintelui Donald Trump.