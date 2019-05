Controversatul proiect imobiliar al celor de la Cambela Prod, de pe bulevardul Lapusneanu, suspendat de instantele constantene

„Verde Urban“ speră ca groapa să fie astupată

Sunt deja mai bine de trei ani de când locatarii blocului S6 de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu din Constanţa protestează împotriva unui proiect imobiliar al societăţii Cambela Prod. La protest au participat chiar şi consilieri şi parlamentari constănţeni din opoziţie sau independenţi, dar şi reprezentanţi ai unor asociaţii care luptă pentru spaţiul verde şi implicit împotriva betoanelor care au împânzit oraşul.La sfârşitul săptămânii trecute, magistraţii de la Tribunalul Constanţa, secţia de contencios administrativ, au suspendat autorizaţia de construire nr. 986 din data de 17.07.2017, emisă de Primăria Constanţa, care presupune: „Construire imobil D+P+4e locuinţe colective“, pentru investiţia realizată pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu nr. 183B, chiar lângă CCINA Constanţa.Terenul cu număr cadastral 225171, în suprafaţă totală de 534 mp, este amplasat în intravilanul municipiului Constanţa, pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu nr. 183 B. Vecinătăţile sale sunt: la est - bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, la sud - proprietate privată, la nord - domeniu privat de interes local, la vest - domeniu public de interes local (alee acces parcare şi imobil locuinţe colective S6). Terenul are forma de poligon neregulat, având o suprafaţă de 534 mp, fiind proprietatea privată a societăţii Cambela Prod SRL, conform contractelor de vânzare-cumpărare nr 1589/18.10.2013.Funcţiunile imobilului sunt astfel repartizate: la demisol - 20 de locuri parcare (18 locuri de parcare în nouă sisteme de parcare multiparking KLAUS, cu două locuri pe sistem şi două locuri la cota -3,65). Conform certificatului de urbanism nr. 2349/16.07.2015 şi HCJC nr 152/22.05.2013, pe terenul rămas liber de construcţii din jurul imobilului D+P+4etaje se vor amenaja spaţii verzi şi plantate, în limita de proprietate. Suprafaţa totală de spaţii verzi va fi de 180,38 mp, ceea ce reprezintă 33,77% din suprafaţa terenului.Amplasamentul este mărginit la est de bulevardul Al. Lăpuşneanu, ce face legătura între zona studiată şi zona administrativa şi comercială a municipiului Constanţa.Asociaţia „Verde Urban” a anunţat pe pagina lor de Facebook că încă o instanţă de judecată a considerat că se impune suspendarea autorizaţiei de construire a investitorului Cambela Prod de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu. „Deocamdată, am rămas cu o mare groapă. Sperăm să fie astupată, într-un final”, au notat aceştia.„Verde Urban“ a atras atenţia şi în trecut asupra nepăsării autorităţilor competente în legătură cu acest proiect imobiliar controversat. „Disciplina în construcţii şi Inspectoratul de Stat în Construcţii sunt instituţii care asistă în mod pasiv la abuzuri incalificabile. Tupeul societăţii Cambela Prod se manifestă din ce în ce mai mult, în condiţiile în care autorităţile locale competente în domeniul construcţiilor nu acţionează pentru a determina această societate să respecte legea”, spuneau cei de la Asociaţia „Verde Urban“, în urmă cu o lună.Reprezentanţii ONG-ului afirmă că investitorul nu a respectat obligaţia de a anunţa ocuparea domeniului public, în condiţiile în care nu au prezentat niciodată public documente legate de organizarea de şantier, după ce au tăiat pinii dobrogeni plantaţi de locatari şi au pus la pământ un stejar matur (care ajunge în acest stadiu în 80 de ani).Demersul în instanţă pentru anularea autorizaţiei de construire a fost realizat de Asociaţia „Constanţa Altfel“.Înfiinţată în anul 2000, Cambela Prod SRL are sediul social în comuna Stejaru, judeţul Tulcea. Capitalul social subscris, de 5.700.400 de lei, integral vărsat, este compus din 57.004 părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 100 de lei.este asociat unic şi administrator al firmei, care se ocupă de fabricarea betonului.