Controverse legate de declarația de avere a lui Orban - Victor Ponta iese la rampa: 'Nu ii fac nicio plangere penala. Iși amintește ce a facut el in 2014?'

Liderul Pro România Victor Ponta reacționează după ce premierul Ludovic Orban și-a publicat declarația de avere, care a stârnit controverse din cauza venitului de 3100 de lei încasat pe lună. Ponta amintește de un episod din 2014, când Orban a depus o plângere penală contra lui pentru nereguli în declarația de avere, și se întreabă dacă premierului îi pare rău pentru ce a făcut sau a învățat ceva de atunci.

„Viata politica ne pune atat de des in situatii neasteptate - din care insa trebuie sa tragi mereu aceeasi lectie: ramai om dincolo de batalia politica ; ce tie nu-ti place altuia nu-i face!

In Campania pentru Alegerile Prezidentiale din 2014 deputatul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala contra mea pentru nereguli in declaratia de avere ; incalcand insa niste reguli de bun simt si necesare in politica Dl Orban a depus o plangere similara si impotriva sotiei mele - evident ca ambele plangeri au fost cercetate si a rezultat ca erau total nefondate ; dar m-a afectat acel lucru pentru ca mi-a afectat familia !

Ludovic Orban, anunț CRUCIAL despre Legile Justiției și OUG 114! Când își va angaja Guvernul răspunderea în fața Parlamentului