Controverse privind alegerile din SUA. Republicanii au cerut oficial amanarea cu 14 zile a certificarii alegerilor din Michigan, pentru un audit

Presedintele american Donald Trump a continuat sa sustina ca alegerile prezidentiale au fost fraudate. Partidul Republican a cerut sambata 21 noiembrie, in mod oficial amanarea cu 14 zile a certificarii rezultatului votului in statul Michigan, pentru efectuarea unui audit in comitatul Wayne, care include orasul Detroit, unde alegatorii s-au exprimat cu o larga majoritate in favoarea democratului Joe Biden.