Controverse privind linia de cale ferata Gara de Nord – Aeroportul Otopeni. Cand va fi finalizata

Organizarea Euro 2020 este în impas. Un obiectiv impus de UEFA ridică mari probleme. Este vorba despre calea ferată care ar urma să lege Gara de Nord de Aeroportul Otopeni şi care a provocat nemulţumiri majore din partea proprietarilor care locuiesc pe traseul pe care ar trebui construită linia. Şinele nu doar că ar trece The post Controverse privind linia de cale ferată Gara de Nord – Aeroportul Otopeni. Când va fi finalizată appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.