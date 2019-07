Contul de Facebook al Paulei Seling a fost spart de hackeri. Vezi de ce. Sigur nu te asteptai la asa ceva

Paula Seling google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Paula Seling este artista cu activitati personale si profesionale foarte atent organizate. Aici, intra si partea de online, unde este foarte activa si mereu in contact cu fanii ei. Insa, in ultimele zile, aceasta se confrunta cu o problema, des intalnita, in mediul virtual, aceea ca a cazut victima unui atac cibernetic. Mai multe spitale romanesti vizate de atacuri cibernetice. Cum au actionat hackerii: ”S-a blocat tot” Astfel ca, fanpage-ul i-a fost furat si luat orice drept de a o mai utiliza. Mai mult de atat, Paula este suparata, pentru ca apar constanta postari indecente, iar fanii au si inceput sa o intrebe despre ce este vorba. Pentru ca toti cei care ii sunt alaturi sa fie informati ...