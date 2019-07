Contul de Twitter si cel de mail ale Scotland Yard au fost piratate

Poliţia metropolitană londoneză a fost ţinta unui atac cibernetic, noaptea trecută, conturile Scotland Yard de Twitter şi mail fiind piratate şi prin intermediul acestora fiind trimise mesaje ciudate sau injurioase, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); “FUCK THE POLICE” a fost mesajul dintr-un mail transmis noaptea de pe adresa serviciului de presă a Scotland Yard. De pe adresa respectivă de mail au fost trimise mai multe mesaje, unele cu sens, altele de neînţeles. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Pe contul de Twitter al poliţiei metropolitane, care are 1,22 milioane de abonaţi, s-a putut citi un apel pentru eliberarea lui Digga D, un rapper în vârstă de 19 ani încarcerat anul trecut alături de late patru persoane pentru că a încercat să atace o bandă rivală cu bâte de baseball şi cu macete. Mesajele postate pe Twitter după piratarea contului au fost şterse ulterior. Scotland Yard a anunţat că atacul cybernetic pare să vi vizatdoar un serviciu extern care gestionează mijloacele de comunicare. Poliţia metropolitană foloseşte platforma MyNewsDesk pentru publicarea de conţinut şi a comunicatelor de presă. “În acest moment, credem că singura problemă de securitate este legată de accesul la contul nostru My NewsDesk”, a menţionat poliţia londoneză, precizând propria structură informatică nu a fost piratată. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa aboname ...