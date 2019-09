Conversatiile care dau peste cap ancheta de la Caracal. Gheorghe Dinca a avut mai multe convorbiri telefonice cu seful Serviciului de Permise Olt

Cazul Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Serviciului Public Regim Permise si Inmatriculare a Vehiculelor Olt, Florin Hoara, a fost audiat joi de catre politistii delegati la Caracal,dupa ce intre acesta si Gheorghe Dinca au existat mai multe apeluri in perioada anterioara mortii Alexandrei,au declarat surse judiciare. IPOTEZA lansata de un profiler scolit la FBI: Gheorghe Dinca ar fi avut complici Potrivit surselor citate, Florin Hoara, seful Serviciului Public Regim Permise si Inmatriculare a Vehiculelor Olt, a fost audiat in calitate de martor in cursul zilei de joi. Audierile vin in contextul in care pe telefonul lui Gheorghe Dinca erau mai multe apeluri catre si dinspre Florin Hoara. Surse apropiate anchetei spun ca ar fi vorba desp ...