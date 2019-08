Copaci si stalpi de telefonie rupti in timpul unei furtuni la iași

Angajaţii Inspectoratului Situaţii de Urgenţă Iaşi au fost solicitaţi să intervină, joi după-amiază, pentru îndepărtarea mai multor copaci şi stâlpi de telefonie căzuţi la pământ în urma unei furtuni cu averse de ploaie puternice potrivit Agerpres.

"În urma fenomenelor meteo periculoase până în acest moment s-a intervenit în localitatea Balş la îndepărtarea de pe carosabil a opt stâlpi de telefonie, îndepărtarea unor copaci căzuţi în municipiul Paşcani, localităţile Strunga şi Valea Lupului. Am fost solicitaţi să intervenim şi pentru îndepărtarea unui copac căzut pe DN28 în comuna Strunga. În Hlincea am fost solicitaţi să intervenim pentru îndepărtarea unui copac căzut peste două maşini", a declarat presei Silvia Bolohan, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.Judeţul Iaşi se află sub avertisment de Cod Portocaliu de vijelie puternică, grindină de dimensiuni medii, descărcări electrice, averse ce vor cumula între 25 şi 35 de litri pe metru pătrat.