Copacii au nevoie de oameni!: Primaria Constanta raspunde apelului si ajuta copacii sufocati de vremea caniculara

Primăria Constanța s-a sesizat după apelul avocatului Cătălin Filișan și ajută copacii să scape de buruieni și să treaca cu bine de temperaturile foarte ridicate ale verii.„Situatia este disperata, copacii au mare nevoie de apa, mai ales ca urmeaza o perioada cu temperaturi foarte mari. Deja multi dintre copacii plantati in data de 27 octombrie 2018 sunt in suferinta, asa ca va rog sa faceti un efort si sa udati copacii plantati de noi impreuna in Parcul Tabacariei”, este mesajul postat de avocatul Cătălin Filișan, inițiatorul proiectului „Trees needs people - Constanța Restart”.Sursă foto: Facebook/ Viorica Cazan