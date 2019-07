Copierea cardurilor bancare. Grupare infractionala organizata. Intervin FBI si DIICOT

Astăzi, 25 iulie, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din cadrul I.G.P.R. și din Craiova, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 14 percheziții domiciliare, în Craiova, în localitatea Salcia (județul Dolj) și în București.Astfel, o grupare infracţională organizată a fost vizată.Aceasta era formată din cetăţeni români și mexicani, care ar fi acționat, din anul 2012, pe teritoriile României, Mexicului, S.U.A. și a altor state. În fapt, membrii grupării ar fi comis fraude prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (clonare de carduri), trafic de migranți pe ruta România - Mexic – S.U.A. și infracţiuni de şantaj şi spălare a banilor.Gruparea ar fi fost coordonată din Mexic, de către un bărbat care ar deține acolo, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe societăți comerciale, unele specializate în achiziționarea și montarea de bancomate pe teritoriul acestui stat și asigurarea mentenanței acestora.Membrii grupării ar fi instalat sisteme de tip ,,skimming” pe aceste bancomate, în special în localități de pe litoralul mexican, frecventate de turiști străini.Scopul lor era să copieze date informatice conținute de cardurile introduse în bancomate și ulterior, utilizarea lor în mod fraudulos, pentru a retrage bani.Alți membri ai grupării s-ar fi deplasat în state precum S.U.A., India, Paraguay, Indonezia etc., de unde ar fi extras bani conținuți în conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plată copiate, conform Poliţiei Române.Banii astfel obținuți ar fi fost introduși în circuitul financiar legal, prin achiziționarea de terenuri, autoturisme de lux, construirea de clădiri sau ca și capital al unor societăți comerciale de tip ,,paravan”, atât în Mexic, cât și în România.La gruparea organizată au aderat și alte persoane, de cetăţenie română, care aveau ca rol protejarea, prin violență și șantaj, a demersurilor infracţionale, de acțiunile altor grupări de criminalitate organizată. Astfel, în cazul nesupunerii membrilor grupării, aceștia erau pedepsiți cu acte de violență.Pentru controlarea persoanelor recrutate (electronişti, persoane care retrăgeau bani folosind cardurile bancare clonate sau membri ce aveau rolul exercitării actelor de violență), membrii grupării ar fi interacţionat cu alte grupări de crimă organizată din România, în special din Craiova și Bucureşti.Astăzi, 5 persoane implicate în cauză au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru continuarea cercetărilor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, de tentativă de omor calificat și șantaj.În cauză, s-a cooperat cu autoritățile americane din cadrul FBI, prin intermediul BirouluiOfițerilor de Legătură al acestei instituții în România.La acțiunea operativă desfășurată a asistat și un reprezentant al Biroului FBI la București.La acțiune, alături de polițiști antidrog din cadrul D.C.C.O. și B.C.C.O. Craiova, au participat și colegi de la Institutul Național de Criminalistică și Inspectoratul de Poliție Județean Dolj.Suportul tehnic a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale și Biroul Tehnic și Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T..În activități au fost angrenați și luptători S.I.A.S. și jandarmi din cadrul B.S.I.J. ,,Vlad Țepeș”.