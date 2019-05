Copii cu dizabilitati din toata regiunea Modovei alaturi de copii din scoli de masa intr-o manifestare artistica initiata de Ministerul Educatiei Nationale, pe scena Ateneului din Tatarasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In data de 11 mai 2019, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi a organizat faza regionala a Concursului National de dans modern si traditional „Impreuna pentru viitor”, manifestare aflata sub egida Minsterului Educatiei Nationale si Asociatiei Children's High Level Group. Actiunea a avut loc pe scena Ateneului National din Tatarasi, incepand cu ora 11. Concursul, aflat la a XI-a editie, este initiat de Ministerul Educatiei Nationale si se adreseaza unitatilor de invatamant care desfasoara activitati in cadrul Strategiei Nationale de Actiune Comunitara. Actiunile comunitare din cadrul SNAC ofera oportunitati si sanse egale de afirmare tuturor copiilor, fie ca sunt cu dizabilitati, provin din medii sociale defavo ...