Copii in pericol de inec pe raul Barlad

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Au intervenit echipajul TIM de la Detasamentul Vaslui, o ambulanta tip C de la SAJ Vaslui si un echipaj de jandarmi. Copiii aflati in pericol se aflau la circa 700 m in aval de podul CET de peste raul Barlad. La fata locului, echipajele de interventie au gasit doi copii care au fost in pericol sa se inece, dar care au fusesera deja scosi din rau de catre alti doi minori in varsta de aproximativ 15 ani. Copiii cazuti in raul Barlad erau doi frati cu varste cuprinse de 7 respectiv 9 ani. Copilul de 7 ani a cazut de pe malul abrupt al raului, s-a lovit la cap, dupa care s-a rostogolit si a ajuns cu fata in jos in apa. Fratele sau a incercat sa il salveze, dar a fost cat pe ce sa se inece, nestiind sa inoate. In sprijinul ...