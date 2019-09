Copii, obligați sa faca matanii direct pe asfalt. Imaginile au fost facute publice

Imagini cu mai mulți copii puși să facă mătănii direct pe asfalt, la un festival care are loc la Sălaj, au provocat revoltă printre inetrnauți după ce filamarea a apărut pe rețelele de socializare. Pe filmare se vede cum copiii sunt obligați să facă 20 mătănii în aer liber și să își facă cruci în The post Copii, obligați să facă mătănii direct pe asfalt. Imaginile au fost făcute publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.