Copii pusi sa sarute asfaltul si sa faca matanii la un festival din Romania - VIDEO

Copii pusi sa sarute asfaltul si sa faca matanii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cativa copii au fost pusi sa faca matanii si sa sarute asfaltul la un festival din Salaj, de catre reprezentantii unei asociatii crestine. O femeie le spune sa isi ia scutece daca nu rezista 2 ore fara toaleta. Cei care nu se adapteaza sa plece la citit: „iesiti speakeri motivationali”. In spatiul public a fost distribuita o filmare in care mai multi copii sunt obligati sa faca 20 matanii in aer liber si sa isi faca cruci in timp ce saruta asfaltul, in cadrul unei actiuni organizate de o asociatie crestina din judetul Salaj. O femeie care ii insotea din partea asociatiei le cere un comportament corespunzator la slujba, avertizandu-i pe cei care „n ...