Copiii, abandonați pentru voturi: Doi secretari de stat la Educație și-au luat concediu pentru a face campanie electorala

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat duminică, într-o conferință de presă, că în acest moment în care elevii revin la școală în plină pandemie de coronavirus, doi secretari de stat din minister se află „în concediu de odihnă” pentru a desfășura „alte activitati având în vedere că suntem în campanie electorală”.

Cei doi sunt:

Secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar, Luminița Barcari. Ea este candidat PNL la președinția Consiliului Județean Ialomița.

Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și Proiecte europene: Lucian Dragoș Rădulescu. El este candidat PMP la primăria Ploiești.

„Secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar dar si un alt secretar de stat din Ministerul Educației si-au luat concediu de odihna pentru a putea desfasura alte activitati avand in vedere ca suntem in campanie electorala. Este vorba de dna Luminita Varcari si dl Radulescu Dragos”, a declarat Monica Anisie.

Ministrul a precizat în acest context că „atat eu cat si colegii mei din cadrul ministerului Educației am facut toate eforturile ca anul scolar sa inceapa in cele mai mai bune conditii”. „Suntem o echipa care lucreaza pentru începerea anului scolar. Consider ca toate activitatile au fost realizate pentru deschiderea cursurilor in spatiul scolii”, a mai declarat Monica Anisie.