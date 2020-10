Copiii infectați cu Sars-CoV-2 in 40 de zile de școala, mai numeroși decat in șase luni de pandemie

Pe 23 octombrie 2020, vineri, a fost înregistrat un număr de 344 de cazuri de infectare cu Sars-CoV-2 la grupa de vârstă 0-19 ani, potrivit datelazi.ro. Astfel numărul cazurilor înregistrate de la începutul cursurilor în școli și a activităților în grădinițe, adică din data de 14 septembrie până acum, a depășit pentru prima dată pe […] The post Copiii infectați cu Sars-CoV-2 în 40 de zile de școală, mai numeroși decât în șase luni de pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.