Copiii sunt invitati sa il intalneasca pe ''Motanul Incaltat'', duminica, la amfiteatrul Palas

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vacanta este si mai frumoasa, daca are poveste in ea. Amfiteatrul Palas le propune prichindeilor sa se amuze de ispravile „Motanului Incaltat”, duminica, intr-un spectacol de teatru. Iar cei care iubesc accesoriile pot alege bijuterii si genti de sezon, de la targurile tematice. Daca vrei ca prichindelul tau sa-l cunoasca pe motanul cu cizmulite rosii, duminica, 21 iulie 2019, la Amfiteatrul Palas, personajul curajos va face spectacol. De la ora 19.00, cei mici sunt invitati la teatru interactiv, unde vor afla povestea „Motanului Incaltat”, in regia lui Iulian Sandu si pe muzi ...