Copiii vor primi alocațiile dublate. Klaus Iohannis a semnat

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, legea privind dublarea alocaţiilor pentru copii, potrivit Agerpres. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din