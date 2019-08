Copil cazut de pe cal intr-o comuna ieseana. A intervenit elicopterul SMURD

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un elicopter SMURD a decolat de urgenta pentru a interveni in cazul unui copil care a cazut de pe cal. In urma incidentului produs in comuna ieseana Scheia, copilul a suferit un traumatism cranio-cerebral, dublat de hemorgie. Din cate se pare, copilul este constient. Acesta a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi. Scene cumplite in Iasi! Un copil a fost pur si simplu calcat in picioare de un iesean nervos - UPDATE Revenim cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. elicopter smurd copil traumatism cranio-cere ...