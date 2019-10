Copil de doi ani, oparit cu apa clocotita la clinica Regina Maria. Asistentele, indiferente din cale afara

Copil de 2 ani ranit grav la Regina Maria

Un copil de doar 2 ani și 7 luni a fost rănit grav în cursul zilei de vineri, 18 octombrie, în incinta uneia dintre clinicile rețelei private de sănătate Regina Maria. Potrivit părinților, copilul a fost efectiv opărit de către un automat de apă, având arsuri pe mare suprafață din mâini, reprezentanții clinicii aratându-se indiferenți față de cele întâmplate.

Întreaga scenă a fost detaliată pentru Bună Ziua Cluj de către mama copilului.

”In dimineata zilei de 18.10.2019, având o programare pentru recoltarea de sânge la clinica Regina Maria de pe strada Pasteur eu si copilașul meu in vârsta de 2 ani si 7 luni ne-am prezentat confirm planificării la ora 10:30. Ne-am înregistrat la recepitia clinicii după care am fost invitați sa ocupam loc pe hol in așteptarea recoltării. Ne-am asezat pe scaunele disponibile fapt pentru care ne-am aflat si in vecinătatea imediat apropiată a unui distribuitor cu apa rece si apa calda.

M-am apropiat pentru a lua un pahar cu apa, precizez faptul ca pentru a face acest lucru a fost nevoie sa ma aplec aproape in genunchi pentru a lua apa deoarece acest distribuitor era foarte jos, la o înălțime ce nu ajungea pana la 1 metru.

Din păcate apa foarte rece pe care o furnizează aparatului ma determinat sa adaug si putina apa calda.Copilașul era lângă mine, i-am explicat sa nu atingă nimic de mai multe ori pentru ca sunt periculoase si se poate răni însă cine are un copil de aceasta vârsta sau cel puțin apropiată realizează faptul ca nu sunt foarte atenți si nici nu asimilează ca un adult informațiile fapt pentru care a împins intr-o fracțiune de secunda clapeta cu apa foarte fierbinte ceea ce a determinat sa ii cada pe mâna si sa se ardă. Precizez faptul ca de regula aceste aparate in special pentru robinetul cu apa calda sunt prevăzute cu doua sisteme de accesare pentru a putea preleva apa nu doar cu unul cum a fost acest aparat.

Printr-o atingere sensibil apa iese instant cauzând traume. Aceste informații nu se aflau nicidecum la îndemâna utilizatorului. Consider ca acel aparat nu avea ce caută astfel neasigurat in zonele in care au acces copii cu atât mai mult fără nici o informație suplimentară despre utilizarea lui si cu atât mai mult ca scrie in engleză (poate nu toți cunoaștem limba engleză).”, arată femeia.

Potrivit acesteia, reprezentanții rețelei Regina Maria nu s-au arătat prea interesați de cele întâmplate, tratându-i cu indeiferență, chiar dacă starea copilului era una gravă.

”Cu foarte mare relaxare doamnele au dat cu un spray peste rana fără se dezinfecteze, efectiv ne-au tratat cu indiferenta ca si cand ceea ce s-a întâmplat era ceva normal si ne-au m-au scos si afara din cabinet deoarece le deranjau ca băiețelul plângea iar ele nu își putea face treaba in liniște, dânsele fiind asistente. Ne-am prezentat la urgente, am primit îngrijirile necesare pentru 5-7 zile depinde de cum evoluează rana după care va trebui sa ne consultam cu un chirurg pentru a vedea ceea ce este de făcut sa nu rămână urma.

Rog pe acesta cale conducerii clinicii Regina Maria din Cluj sa imi ofere Explicațiile necesare de ce aparatul daca prezenta o defecțiune nu a fost asigurat astfel încât sa nu apara aceste incidente si totodata doresc tratarea asa cum se cuvine a copilașului meu care sa rănit in faimoasa lor clinica!!” ,mai susține mama copilului rănit.

Potrivit părinților, nu este exclus să promoveze o acțiune în instanță.

