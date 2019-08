Copil in varsta de 9 ani, dar disparut din parc

copil disparut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia Vrancea anunta ca un baiat in varsta de 9 ani a disparut astazi, la pranz, din parcul situat in Piata Unirii din Focsani si face apel la persoane care au informatii ce ar putea ajuta la gasirea acestuia sa anunte autoritatile. Potrivit Politiei Judetene Vrancea, miercuri, in jurul orei 12.30, Andrei Fabian Moscu, in varsta de 9 ani, a disparut din parcul situat in Piata Unirii din Focsani. Copilul are 1,30 metri inaltime, par saten si scurt. Gest ETXREM facut de un tanar: M-a distrus mental! Imi cer scuze mama - FOTO / VIDEO La momentul disparitiei purta pantaloni lungi, tricou de culoare turcoaz, rucsac albastru cu negru, sandale negre cu albastru. Persoanele care au informati ...