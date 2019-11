Copilul de 8 ani din Constanta, de negasit de trei zile. Pompierii il cauta intr-un bazin cu dejectii

Un copil de opt ani, din judetul Constanta, a disparut sambata, in jurul orei 15.00, in timp ce se juca in fata casei sale din localitatea Pecineaga, relateaza Mediafax. Alerta a fost data insa in jurul orei 19.00, caci pana atunci tatal sau a crezut ca el se joaca prin vecini. Fortele de interventie il cauta de atunci.

Pompierii continua cautarile in bazinul de dejectii, dupa ce acestea au fost suspendate luni seara. Marti dimineata, operatiunea a fost reluata, potrivit ISU Dobrogea.

Sunt 10 pompieri care extrag apa cu 3 motopompe de mare capacitate, iar in bazin nivelul apei a ajuns la doi metri.

„Colegii mei vor lansa barca si vor peria zona. Intreaga actiune de pana acum a fost sub comanda inspectorului sef, dl. Col. Popa Daniel Gheorghe, aflat la fata locului”, au transmis reprezentantii pompierilor.

In paralel, politistii il cauta in continuare si pe uscat, cu caini de urma, dar si cu un elicopter care survoleaza zona.

