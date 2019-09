Copilul ei a descoperit ca mama are un amant, asa ca a venit cu un plan care l-a lasat pe barbatul cu care ii insela tatal, fara aer! Ce i-a facut micutul

Un copil a descoperit ca mama lui ii insala tatal, asa ca a inventat un plan cu adevarat incredibil. De fiecare data cand sotul ei pleca la serviciu, femeia primea in vizita un barbat. Intr-o zi baietelul ei de numai 9 ani s-a ascuns in dulapul mamei. Tatal ajunsese in aceeasi zi mai devreme acasa, asa ca femeia a trebuit sa-si convinga amantul sa se inghesuie in sifonier, fara sa stie ca acolo e si fiul ei!

Iata discutia dintre cei doi, in dulap:

Baiatul: ,,Este intuneric aici.”

Amantul: ,,Da, este!”

Baiatul: ,,Am o bata de baseball.”

Amantul: ,,Bravo. Ma bucur pentru tine.”

Baiatul: ,,Vrei sa o cumperi?”

Amantul: ,,Nu, multumesc.”

Baiatul: ,,Tati e afara!”

Amantul: ,,Bine, o cumpar. Cu cat o vinzi?”

Baiatul: ,,Cu 250 de euro.”

Dupa cateva saptamani a avut loc aceeasi intamplare…

Baiatul si amantul mamei ajung din nou impreuna in dulap.

Baiatul: ,,Este intuneric aici.”

Amantul: ,,Da, este.”

Baiatul: ,,Am o manusa de baseball.”

Amantul, amintindu-si de ultima data cand l-a intalnit pe baietel: ,,Cat costa?”

Baiatul: ,,750 de euro.”

Amantul: ,,Bine, o cumpar.”

Cateva zile mai tarziu, tatal spune baietelului: ,,Ia-ti bata si manusa de baseball… Ce zici daca mergem afara si ne jucam putin?”

Baiatul spune: ,,Tati, nu pot. Le-am vandut!”

Tatal ii raspunde uimit: ,,Nu pot sa cred. Cine ti-ar da bani pentru acele vechituri? Cat ai luat pe ele?”

Fiul spune: ,,1.000 de euro”.”

Tatal ramane fara cuvinte: ,,Nu trebuia sa ceri atat de multi bani prietenilor tai. Pretul pe care l-ai cerut este mult mai mare decat valoarea lor. O sa te duc la biserica pentru a te spovedi. Nu este frumos ce ai facut.”

Cei doi merg la biserica… Iar tatal il convinge pe micut sa intre in camaruta de spovedanie.

Copilul inchide usa dupa el.

Baiatul spune: ,,Parinte, este intuneric aici.”

Preotul: ,,Nu incepe iar cu aceleasi prostii!”

