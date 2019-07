Copilul rasfatat nu-si asculta bunicul in supermarket, urla si arunca produse de pe raft, dar bunicul nu-i zice nimic. Dupa ce termina cumparaturile, merg in parcare, iar baiatul este urcat in masina. O doamna, care ii urmarise tot timpul, merge la bunic,

Se spune ca rasul prelungeste viata si, aparent, te face mai fericit si mai inteligent. Pentru a aduce putin umor acestei triste zi de vineri, m-am gandit sa va invit sa cititi o mica poveste pe care am gasit-o recent. Cred ca subiectul e unul familiar tuturor: cand, in rolul nostru de adulti, mergem la supermarket cu un copil fara rabdare care incepe sa tipe sau e dificil.

Dar aceasta poveste este despre un bunic care si-a gasit propriul mod de a face fata nepotelului de 3 ani, cand am citit finalul povestii am ras in hohote de unul singur.

Iata povestea:

O femeie intr-un supermarket il urmareste pe un bunic care venise acolo impreuna cu nepotul lui in varsta de trei ani in mod clar rasfatat. Pentru ea e destul de evident ca batranul are de lucru pana peste cap cu cel mic care urla dupa dulciuri in raionul de ciocolata, dupa biscuiti in raionul de biscuiti, dupa cereale si multe altele, in raioanele aferente.

Intre timp, bunicul isi vede de treaba spunand cu o voce controlata: „Usurel, William, nu mai stam mult. Usor, baiatule.”

Dupa ce baiatul si-a iesit iar din fire, femeia il aude pe batran spunand calm: ,,E in ordine, William, inca vreo doua minute si vom pleca de aici. Mai rezista putin, baiatule.”

La casa, mica teroare de baietel arunca obiectele afara din cosul de cumparaturi, iar bunicul i-a spus iar, pe un ton controlat, ,,William, William, calmeaza-te, baiete, nu te supara. Ajungem acasa in 5 minute. Stai linistit, William.”

Extrem de impresionata, femeia ii urmareste pe cei doi afara, unde bunicul baga cumparaturile si pe baiat in masina.

Femeia a spus batranului: ,,Stiu ca nu e treaba mea, dar ati fost uimitor acolo. Nu stiu cum ati reusit. In tot timpul v-ati pastrat calmul si, indiferent de cat de enervant a devenit copilul, dvs. ii spuneati iar si iar, in mod calm, ca totul va fi bine. William e foarte norocos sa va aiba ca bunic.”

,,Mersi”, a spus bunicul. ,,Dar eu sunt William. Numele puslamalei rasfatate e Kevin”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.