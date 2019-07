Copilul unor romani din Italia, salvat de doi caini salvamari

salvat de caini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O zi relaxanta la plaja s-a transformat intr-un cosmar pentru o familie de romani din Italia. Baiatul lor de 7 ani a fost la un pas sa se inece, dupa ce barca gonflabila pe care se afla s-a rasturnat. Din fericire, la post se aflau doi caini salvamari care, fara sa ezite, au sarit in apa si l-au salvat. Solidaritate. Lant uman format de 80 de persoane pentru a salva o familie de la inec Copilul a fost adus la mal, in siguranta. Totul s-a intamplat ieri dupa-amiaza pe o plaja din Tarquinia. Baiatul intrase in apa cu bunicul sau, dar a fost tras in larg de curentii puternici. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...